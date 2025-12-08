مصرع عامل من طولكرم في حادث عمل بطرعان

لقي العامل مهند بديع أبو حاج من دير الغصون مصرعه، مساء أمس الأحد، إثر سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء ببلدة طرعان.

لقي العامل مهند بديع أبو حاج من بلدة دير الغصون شمال طولكرم في الضفة الغربية، مصرعه مساء أمس، الأحد، إثر سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء في بلدة طرعان بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

ويُضاف هذا الحادث المأساوي إلى سلسلة حوادث العمل المتكررة في ورش البناء، وسط مطالبات بتعزيز إجراءات السلامة المهنية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

مصرع 75 عاملا وإصابة 689 بجروح متفاوتة في حوادث العمل منذ مطلع العام 2025

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن عدد العمال الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة التي وقعت في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم بلغ 75 عاملا، إلى جانب إصابة 689 عاملا بجروح متفاوتة.

وللمقارنة، بلغ عدد الضحايا في العام 2024 الماضي، 69 ضحية معظمهم من العمال العرب والأجانب، بينما سجلت 83 وفاة في العام 2023، كان 48 منها في قطاع البناء الذي يستأثر بأكثر من نصف ضحايا حوادث العمل.

ويستدل من المعطيات أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تشمل السقوط من ارتفاعات وسقوط أجسام ثقيلة، ما يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة في مواقع العمل.

وفي سياق متصل، ذكرت جمعية "عنوان العامل" أن "المعطيات المقلقة تشير إلى أن تراجع مؤشر حوادث العمل في العام الماضي 2024 كان مخادعا أو وهميًا، ونتج عن تراجع النشاط الاقتصادي في أعقاب الحرب على غزة، وهجران العمال الفلسطينيين لقطاع البناء. وكما يتضح، أن العمال الذين يشكلون 'الحلقة الأضعف' في الاقتصاد الإسرائيلي هم الفئة الأكثر تضررا، وهم من يدفعون ثمن الوضع الإشكالي في مواقع البناء والإخفاقات في عدم توفير وسائل الأمان في إسرائيل".

وناشدت الجمعية وزير العمل الإسرائيلي بـ"معالجة المشكلة بشكل جذري، من خلال إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية، ووضع خطة وطنية للقضاء على مشكلة حوادث العمل. فالعمال الذين يخرجون لكسب عيشهم لا ينبغي أن يعودوا إلى ديارهم في صناديق الموتى والنعوش".