قوات الهدم ترافقها الشرطة تشرع بهدم منزل في عرابة البطوف، وسط حالة من الغضب والاستنكار في صفوف الأهالي، الذين أكدوا استمرار نضالهم في وجه سياسات الهدم والتضييق.

من مكان الهدم في عرابة، اليوم

هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، منزلاً في الحي الغربي بمدينة عرابة البطوف، بحماية مشددة من قوات الشرطة، بذريعة البناء دون ترخيص.

هدم منزل في عرابة البطوف

وشهدت المنطقة حالة من الغضب في صفوف الأهالي، الذين نددوا بسياسات الهدم المستمرة بحق المجتمع العربي.

وتواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم لمنازل ومحال تجارية وورش صناعية في مختلف البلدات العربية، بذريعة البناء دون ترخيص، كما حصل مؤخرًا في رهط، طوبا الزنغرية، جديدة المكر، يركا، الزرازير، عكا، الناصرة، أم الفحم، شفاعمرو، سخنين، عين ماهل، يافا، كفر قاسم، قلنسوة، كفر ياسيف، عرعرة، اللد، حرفيش، كفر قرع، وعدد من القرى العربية في النقب، وسط تنديد شعبي باعتبارها سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين العرب.