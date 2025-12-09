إصابة خطيرة لعامل إثر سقوط من ارتفاع في نتانيا

أصيب عامل (34 عامًا) بجروح خطيرة، اليوم، إثر سقوطه عن ارتفاع نحو 5 أمتار خلال عمله في مدينة نتانيا.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 34 عامًا بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه عن ارتفاع نحو 5 أمتار خلال عمله في شارع "أورت" بمدينة نتانيا.

ووفقًا لشهود عيان، فقد سقط العامل من سقف مبنى أثناء أداء عمله، فيما قدّمت له طواقم "اتحاد الإنقاذ" الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفاد المسعفون بأن المصاب كان يعاني من إصابات متعددة، ووُصفت حالته بالخطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.