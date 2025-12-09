العاصفة "بيرون" تضرب البلاد: ذروتها الخميس وتحذيرات من فيضانات وسيول

عاصفة "بيرون" تبدأ اجتياحها للبلاد بأمطار غزيرة وبَرَد ورياح قوية وسط مخاوف من فيضانات واسعة. السلطات ترفع جاهزيتها وتحذّر من يوم ذروة استثنائي الخميس قد يتسبب بأضرار كبيرة.

بدأت عاصفة "بيرون" باجتياح البلاد مساء الثلاثاء، مع تسجيل أولى زخات المطر وسط البلاد، وسط توقعات بتنامي شدّتها خلال ساعات الليل وتحوّلها إلى واحدة من أقوى العواصف الشتوية التي تشهدها المنطقة في العامين الأخيرين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتشير التقديرات الجوية إلى أن الساعات المقبلة ستشهد أمطارًا غزيرة وعواصف برقية ورعدية وتساقط بَرَد على طول الساحل والسهل الساحلي، مع خطر مرتفع لحدوث فيضانات في المدن المنخفضة.

ومن المتوقع أن يمتد تأثير العاصفة، صباح الأربعاء، إلى مختلف مناطق البلاد، بينما يبلغ ذروة قوّته يوم الخميس مع كميات كبيرة من الأمطار ورياح شديدة واحتمال حدوث سيول في الأودية الجنوبية والبحر الميت.

تفاصيل تطوّر العاصفة

ومع ساعات المساء، بدأت العاصفة تتحرك جنوبًا وشرقًا، فيما يتوقع الخبراء انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، خصوصًا في المرتفعات. وتشير البيانات إلى هطولات كثيفة مصحوبة ببرق ورعد وبَرَد خلال الليل على السهل الساحلي والشمال والوسط.

وفي يوم الأربعاء، يتوقع أن يسود طقس شتوي ثقيل، مع هطولات متقطعة في معظم المناطق. كما يُسجَّل خطر سيول مرتفع في وادي عربة والنقب والبحر الميت والأغوار، وقد تمتد الأمطار حتى مدينة إيلات.

ومع حلول مساء الأربعاء، قد تشهد البلاد فترة استقرار قصيرة نسبيًا قبل دخول موجة أعنف وأقوى من هطول كميات كبيرة من الأمطار.

الخميس: يوم الذروة

ويُعتبر يوم الخميس المرحلة الأخطر من العاصفة، مع توقعات بأمطار شديدة، وعواصف رعدية كثيفة، وتساقط برد، وهبّات رياح قوية قادرة على التسبب بأضرار واسعة في الممتلكات والبنى التحتية.

وتحذّر الجهات المهنية من أن كمية الأمطار المتساقطة خلال ساعات قليلة قد تكون استثنائية، ما يجعل خطر الفيضانات مرتفعًا، خصوصًا في السهل الجنوبي ووسط البلاد والشمال الغربي للنقب.

وفي الجنوب، يتوقع هطول أمطار في ساعات المساء، مع احتمالات مرتفعة لسيول في الأودية. أما يوم الجمعة، فتبدأ الأمطار بالانحسار تدريجيًا، لتعود الأجواء إلى حالتها المستقرة يوم السبت مع فرصة لهطولات محليّة خفيفة في الساحل.

وتستعد شركة الكهرباء وسلطة الإطفاء والطوارئ لعاصفة توصف بأنها "معقّدة ومليئة بالتحديات". وقال رئيس شعبة العمليات في طواقم الإطفاء والإنقاذ إن الجهاز كان خلال الأيام الماضية "في حالة استنفار"، مضيفًا: "نحن نتجهّز لحدث معقّد ومُرهق، والطواقم في حالة تعزيز كامل".

كما أكد مدير شركة الكهرباء أن طواقمه منتشرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنهم "مستعدون لكل سيناريو"، مع إمكانية حدوث انقطاعات في التيار نتيجة الرياح القوية أو سقوط الأشجار.

نصائح لحماية البيوت والأجهزة

وحذّر خبراء الكهرباء من الارتفاعات المفاجئة في التيار خلال موجات البرق، والتي قد تلحق أضرارًا بالأجهزة الإلكترونية الحسّاسة. ويوصى بفصل الأجهزة قبل بدء العاصفة، وعدم إعادتها إلا بعد مرور نحو 30 دقيقة على انتهاء النشاط البرقي.

كما يُنصح بالتأكد من سلامة نظام التأريض في البيوت، وتركيب أجهزة حماية من ارتفاع الجهد على اللوحة الرئيسية أو على نقاط محددة للحواسيب والراوترات والتلفزيونات.

وعلى صلة، عقدت بلدية باقة الغربية مساء الثلاثاء جلسة طوارئ موسّعة، بحضور رئيس البلدية رائد دقّة، ونائبه محمد مجادلة، ومديري الأقسام، وممثلي اتحاد مياه وادي عارة، ومتطوعين من مجموعات الاستجابة المدنية.

وتأتي الجلسة في ظل التحذيرات من الأمطار الغزيرة المتوقعة واحتمال حدوث فيضانات في بعض الأحياء المنخفضة.

وأكدت البلدية أن طواقمها على جاهزية كاملة ميدانيًا ولوجستيًا على مدار الساعة، مع خطة عمل طارئة للتقليل من الأضرار المحتملة واتخاذ قرارات فورية وفق تطورات الأحوال الجوية.

توصيات للأهالي:

وشددت البلدية على مجموعة من التعليمات لضمان السلامة العامة، أبرزها: