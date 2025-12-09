شفاعمرو: إضراب في التعليم الأربعاء وتظاهرة السبت بعد إطلاق النار على حافلة طلاب

أكد المجلس البلدي أن "هذا القرار يأتي احتجاجا على تفاقم موجة العنف، وحماية لأبنائنا وبناتنا، ورسالة واضحة بأن الاعتداء الذي كان اليوم هو خط أحمر لا يمكن السكوت عنه".

أعلنت بلدية شفاعمرو اليوم، الثلاثاء، عن الإضراب الشامل في كافة المؤسسات التعليمية غدا الأربعاء، ودعت إلى المشاركة في تظاهرة احتجاجية يوم السبت المقبل، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق نار استهدفت حافلة أقلت طلاب مدارس صباح اليوم.

وقال الناطق باسم بلدية شفاعمرو، نايف ياسين، في بيان، إنه "في أعقاب حادث إطلاق النار الخطير الذي حافلة تقل طلاب المدارس صباح اليوم، أعلن المجلس البلدي عن إضراب شامل يوم غد الأربعاء في جهاز التربية والتعليم بكافة مؤسساته".

رئيس بلدية شفاعمرو، ناهض خازم، يتحدث بعد عقد جلسة للمجلس البلدي والإعلان عن الإضراب الشامل في جهاز التعليم وتظاهرة احتجاجية يوم السبت بعد إطلاق النار على حافلة أقلت طلاب مدارس

وأكد المجلس البلدي أن "هذا القرار يأتي احتجاجا على تفاقم موجة العنف، وحماية لأبنائنا وبناتنا، ورسالة واضحة بأن الاعتداء الذي كان اليوم هو خط أحمر لا يمكن السكوت عنه".

كما وجه دعوة عامة للمشاركة في تظاهرة غضب صارخة يوم السبت الساعة العاشرة صباحا بجانب مبنى البلدية، للتعبير عن رفض هذا الواقع وللمطالبة بالأمن والأمان لشفاعمرو وأهلها؛ بحسب ما جاء في بيان الناطق باسم بلدية شفاعمرو.

ووقعت الجريمة صباح الثلاثاء واستهدفت حافلة أقلت طلابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

وبلطف لم تقع إصابات، باستثناء تسجيل أضرار في الحافلة.

وعبر الأهالي والطلاب عن غضبهم إثر هذه الجريمة وطالبوا البلدية باتخاذ خطوات احتجاجية، في وقت تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب مع استفحال وتصاعد أحداث العنف والجريمة.