كفر ياسيف تطلق احتفالات المئوية بمسيرة فنية وتراثية

كفر ياسيف تُطلق رسميًا احتفالات المئوية مساء الإثنين، في أجواء احتفالية تعبّر عن 100 عام من العمل البلدي، وسط حضور واسع من الأهالي والضيوف.

شهدت كفر ياسيف، مساء أمس الإثنين، انطلاقة احتفالات المئوية لمجلس كفر ياسيف المحلي، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المجلس المحلي، تحت شعار: "نعتزّ بماضينا... وننطلق برؤية مئوية نحو الغد".

شهدت الاحتفالية حضورًا واسعًا من أهالي البلدة والضيوف والشخصيات الاجتماعية، في فعالية جمعت بين التراث والفن والتاريخ، وعبّرت عن مسيرة قرن كامل من العمل البلدي.

انطلقت فعاليات اليوم الأول بافتتاح معرض صور ورسومات في مركز رابطة "إبداع"، حيث عُرضت مجموعة من الصور التاريخية النادرة لكفر ياسيف بعدسة ابن البلدة المغترب كريم عبود، إلى جانب مواد أرشيفية قيّمة من مجموعة البروفيسور نعيم شحادة.

وتخلّل الافتتاح كلمة لرئيس المجلس المحلي، عصام نعيم شحادة، شدّد فيها على أهمية الحفاظ على الذاكرة البصرية للبلدة وتوثيق إرثها الممتد عبر مئة عام.

بعد الافتتاح، انتقلت الفعاليات إلى الكنيسة الإنجيلية - دار الستات، إحدى المحطات التاريخية الأولى للمجلس المحلي. ومن هناك، انطلقت المسيرة الاحتفالية وصولًا إلى ساحة المجلس المحلي، حيث أُلقيت الكلمات الترحيبية وتتابعت العروض الفنية والثقافية.

عروض فنية وتراثية

شهد اليوم الأول عروضًا فنية أبرزها:

- عرض لفرقة استوديو "رابعة مرقص" للباليه - مركز الحركة والرقص.

- فقرة فنية للجوقة البلدية - وحدة الشبيبة.

- عرض لمجموعة نادي "مرام" لذوي الهمم، بمرافقة الفنان نبيل عوض.

- فقرات غنائية للفنانين نبيل عوض وراني سالم.

وتولّت الفنانة أمل خازن عرافة الحفل.

وبهذا، تكون كفرياسيف قد افتتحت رسميًا، مساء أمس، احتفالات المئوية التي ستتواصل خلال الأيام المقبلة.