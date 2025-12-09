لائحة اتهام: قتل تامر عاصي على خلفية نزاع أراضٍ في كفر برا

قدّمت النيابة، اليوم، لائحة اتهام ضد محمد العزة من كفر قاسم، بتهمة "القتل المتعمّد في ظروف مشددة للشاب تامر عاصي في كفر برا"، إلى جانب "محاولة قتل وإصابة آخرين، في إطار نزاع على الأرض".

قدّمت النيابة العامة في لواء المركز، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد الشاب محمد العزة (18 عامًا) من كفر قاسم، نسبت إليه تهمة "القتل بظروف مشددة للمرحوم تامر عاصي، ومحاولة قتل اثنين آخرين والتسبب لهما بإصابات خطيرة"، إلى جانب مخالفات أخرى.

وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم "ارتكاب جرائم القتل المتعمّد بظروف مشددة، ومحاولة القتل، وحيازة سلاح وذخيرة، والقيادة خلافًا لأمر الحظر المفروض عليه"، بالإضافة إلى تهمتين بـ"التسبّب بحادث خطير في ظروف مشددة".

وأكدت النيابة، في طلب تمديد اعتقاله، أن "أفعال المتهم تعكس درجة خطورة بالغة، وأن هناك خشية حقيقية من عرقلته لسير الإجراءات القانونية، خاصة في ظل عدم العثور حتى الآن على باقي المتورطين في تنفيذ جريمة القتل".

وجاء في لائحة الاتهام أن "الجريمة وقعت في إطار نزاع على أراضٍ في كفر برا، حيث خطط المتهم مع آخرين لقتل تامر عاصي".

وبحسب التفاصيل التي وردت في لائحة الاتهام، "توجّه العزة إلى أراضي السلطة الفلسطينية لجلب مركبة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية مزوّرة، رغم أنه ممنوع من القيادة. في اليوم التالي، وصل المرحوم تامر عاصي إلى صالون حلاقة في كفر برا برفقة ابن عمه، بينما كان المتهم ومشارك آخر ينتظرانه خارج المكان داخل المركبة، وهما مسلحان. وعند خروج ابن العم من الصالون، بدأ أحد المشتبهين بملاحقته وأطلق عليه النار، ما أسفر عن إصابته في يده، بينما فرّ من المكان".

وتُظهر لائحة الاتهام أن "المتهم وشريكه لم يكتفيا بمحاولة قتل ابن عم تامر عاصي، بل واصلا تنفيذ خطتهما، فبعد إطلاق النار على ابن العم، توجّه الشريك مباشرة نحو صالون الحلاقة حيث كان تامر جالسًا على الكرسي، وفتح النار عليه من مسافة قريبة. وفي لحظة إطلاق النار، كان داخل الصالون نحو سبعة أشخاص، بينهم طفل وفتى قاصر. أصابت إحدى الرصاصات الحلاق، مما أدى إلى إصابة خطيرة في منطقة الصدر، بينما أصيب تامر برصاصتين أدّتا إلى سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه".

وتبين أنه "بعد تنفيذ الجريمة، فرّ مطلق النار إلى السيارة حيث كان المتهم محمد العزة بانتظاره، وغادرا المكان سويًا. لاحقًا، تخلّصا من المركبة المستخدمة في الهجوم بتركها في محطة وقود، في محاولة لطمس الأدلة. تم إعلان وفاة تامر عاصي في المستشفى، فيما نُقل الحلاق المصاب لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة، ما استدعى مكوثه لعدة أيام في المستشفى".