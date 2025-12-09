قتيل ومصاب في البياضة وإصابة خطيرة في أم الفحم بجريمتي إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت، اليوم، في قرية البياضة التابعة لمجلس طلعة عارة في منطقة وادي عارة، عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 241 قتيلا.

قتل الشاب محمد عبد الرحمن إغبارية من بلدة مصمص، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة، وكلاهما في العشرينيات من عمريهما، في جريمة إطلاق نار وقعت اليوم الثلاثاء في قرية البياضة، التابعة لمجلس طلعة عارة في منطقة وادي عارة؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 241 قتيلا.

ونقل الشابان إلى مستشفى "هيمك" في العفولة لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة؛ وهناك أقرت الطواقم الطبية وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية محمد عبد الرحمن إغبارية

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغًا حول تعرض رجلين لإطلاق نار في قرية البياضة بمنطقة طلعة عارة، حيث وصلت قواتها إلى المكان، وشرعت بالتحقيق وجمع الأدلة من موقع الجريمة.

وذكرت الشرطة أن الخلفية على ما يبدو جنائية، لافتة إلى أنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط ونصب حواجز في المنطقة بحثًا عن مشتبهين.

وفي أم الفحم، أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة؛ مساء الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده.

وقال البراميديك محمد حسين والمضمد سامي الحسن، إنه "تلقينا بلاغا عن إصابة شاب في حادثة عنف، ومع وصولنا إلى المكان رأينا المصاب الذي لم يكن بوعيه الكامل وعانى من إصابات خطيرة في جسده، وعلى الفور علمنا أن وضعه حرج مع تقديم العلاج الطبي الأولي، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

241 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 241 شخصا، منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان أكثر من 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.