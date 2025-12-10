243 قتيلًا منذ مطلع 2025: مقتل شاب من الرملة بجريمة إطلاق نار قرب قلقيلية

شاب من الرملة قُتل بإطلاق نار قرب قلقيلية، بعد أن وصل بحالة حرجة إلى حاجز عسكري، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الخلفية جنائية. وترفع هذه الجريمة حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 243 قتيلًا منذ مطلع العام.

قُتل شاب من الرملة في العشرينيات من عمره، اليوم الأربعاء، إثر تعرّضه لإطلاق نار قرب مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة، مساء الأربعاء.

وأفادت مصادر محليّة بأنّ القتيل هو الشاب عنان سلمان.

القتيل عنان سلمان

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إسرائيلي إن "بلاغًا ورد، الأربعاء، عن إطلاق نار باتجاه مركبة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية قرب النبي إلياس".

وأشار المصدر إلى أن "سائق المركبة فر من المكان"، ونُقل وهو بحالة حرجة بعد أن تواصل مع قوات الأمن وطواقم نجمة داود الحمراء عند "حاجز إلياهو".

وأشار إلى أن خلفية الحادث "قيد الفحص"، وأن "التحقيق يشمل احتمال أن يكون الحادث جنائيًا، مع دراسة جميع الاتجاهات".

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن مواطنَيْن إسرائيليَّيْن وصلا إلى حاجز إلياهو، أحدهما مصاب بجروح حرجة جرّاء إطلاق نار.

وأضافت أنه تم الإعلان عن وفاة المصاب بعد نقله للمستشفى، وذكرت الشرطة أن القتيل هو شاب من سكان الرملة.

وأفادت بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجلين تواجدا في منطقة خربة صير شرقي قلقيلية.

وأشارت إلى أن الجريمة "ذات طابع جنائي" وليست "على خلفية قومية". وقالت إنها فتحت تحقيقًا وأن ظروف الواقعة ما تزال قيد الفحص.

وفجر الأربعاء، قتل الشاب عماد بكارنة (32 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة الخطورة، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة طرعان.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 243 قتيلا، في ظل تصاعد خطير ومتواصل لجرائم العنف والجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 205 أشخاص قتلوا بالرصاص، فيما كان 122 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة.

كما سجلت 13 حالة قتل برصاص الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ وتقاعس الشرطة والجهات الحكومية المعنية عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.