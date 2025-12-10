الإعلان عن إدارة الهيئة الإسلامية للدورة السابعة عشرة في يافا

أُعلن، أمس الثلاثاء، عن تركيبة إدارة الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا للدورة السابعة عشرة، برئاسة عبد القادر أبو شحادة، وعضوية عدد من الشخصيات الدينية والمجتمعية.

أُعلنت، مساء أمس الثلاثاء، تركيبة إدارة الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا للدورة السابعة عشرة، والتي ستتولى مهامها خلال الفترة المقبلة في إدارة شؤون المسلمين الدينية والمجتمعية في المدينة.

وجاءت تشكيلة الهيئة على النحو التالي: عبد القادر أبو شحادة - رئيسًا للهيئة، الشيخ عصام سطل - نائبًا للرئيس، الشيخ فرح أبو نجم - سكرتيرًا للهيئة، الحاج رمزي أبو طالب - أمينًا للصندوق، المحامي عبد الفتاح زبدة - ناطقًا رسميًّا باسم الهيئة، الشيخ محمد محاميد - عضوًا، المربي إيبك سطل – عضوًا.

وتُعد الهيئة الإسلامية في يافا الجهة التمثيلية المركزية للمجتمع المسلم في المدينة، وتُعنى بمتابعة شؤون المقدسات والأوقاف والمساجد والمبادرات المجتمعية والدينية.