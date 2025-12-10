الشرطة الإسرائيلية تزيل خيمة في مقبرة القسام

قامت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، بإزالة خيمة مقامة في مقبرة القسام، إلى جانب لافتة تعريفية ووحدة طاقة شمسية، بموجب أمر هدم.

أقدمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بقوات معززة، على إزالة خيمة نُصبت في مقبرة القسام في بلدة نيشر المقامة على أنقاض بلدة الشيخ المهجرة في قضاء حيفا،، وذلك بموجب أمر هدم، وبإشراف مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأفادت مصادر محلية بأن الخيمة أُقيمت مؤخرًا في المقبرة التي تُعدّ رمزًا تاريخيًا، ما أثار ردود فعل غاضبة إثر إزالتها في أوساط المواطنين العرب.

وأصدر حزب الوفاء والإصلاح، صباح اليوم، بيانًا إعلاميًّا جاء فيه: "قامت الشرطة الإسرائيليّة، وبأعداد كبيرة، صباح اليوم، وفي هذا الطقس الماطر، بإزالة الخيمة الموجودة على أرض مقبرة القسّام".

وأضاف البيان: "كما أقدمت الشرطة على إزالة اللافِتة التعريفية بتاريخ المقبرة، ووحدة الطاقة الشمسيّة، وذلك بموجب 'أمر هدم'. ويأتي هذا ضمن مساعٍ ممنهجة من قبل أذرع المؤسّسة الإسرائيليّة للإجهاز على ما تبقّى من أرض المقبرة، بل وذهب بعض السياسيين الإسرائيليين إلى حد التهديد بإزالة قبر الشيخ عز الدين القسام المدفون فيها قبل النكبة، والذي استُشهد في إطار النضال الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني".

وختم الحزب بيانه بالقول: "إنّنا، في حزب الوفاء والإصلاح، إذ نستنكر هذا الاعتداء، وكافة الاعتداءات على مقدّساتنا، فإننا ندعو إلى تظافر الجهود ووحدة الموقف في مواجهة هذه الهجمة المسعورة، التي باتت تطال كل ما هو عربي وفلسطيني على هذه الأرض".