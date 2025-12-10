العاصفة "بيرون": "إنذار أحمر" وتحذيرات من فيضانات وإغلاقات

تدخل "بيرون" مرحلتها الأشد مع أمطار غزيرة قد تصل إلى 150 ملم، وسط إغلاقات في طرق رئيسية وتحذيرات من فيضانات خطرة. وفي ظلّ العاصفة، أعلن الجيش قيودًا واسعة تشمل وقف التدريبات ومنع خروج الجنود من قواعدهم حتى الجمعة.

تستمر تأثيرات العاصفة "بيرون" على البلاد، مساء الأربعاء، مع توقعات بتصاعد شدّة الأمطار والرياح خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع تحذيرات من فيضانات خطرة قد تضرب مناطق الساحل والسهل الداخلي.

وأفادت دائرة الأرصاد بأن "الأمطار ستشتد ليلًا وخلال نهار الخميس، مع هطولات غزيرة قد تتراوح بين 100 و150 ملم"، لافتة إلى أن "الإنذار الأحمر" يسري بدءًا من الساعة العاشرة الليلة وحتى التوقيت نفسه من مساء الخميس.

ومع اقتراب ذروة العاصفة مساء الأربعاء وطوال يوم الخميس، تحذر الجهات المختصة استمرار خطر الفيضانات في السواحل والسهول والأودية الجنوبية، محذّرة من إمكانية "هطول أمطار غزيرة خلال فترة زمنية قصيرة".

وسُجّلت منذ بعد ظهر الأربعاء أولى حالات الفيضانات في منطقة وادي عربة، ما أدى إلى إغلاق شارع 90 لفترات متقطعة. كما أغلق مقطع آخر شمال إيلات قبل إعادة فتحه جزئيًا لاحقًا باتجاه الشمال فقط.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سلسلة قيود واسعة حفاظًا على سلامة جنوده خلال العاصفة. وتشمل القرارات حظر الخروج من القواعد بين الأربعاء 20:00 وصباح الجمعة 06:00، إلى جانب منع "جميع التدريبات الراجلة والآلية"، ومنع "أي نوع من تدريبات الملاحة"، وحظر "المبيت في مناطق مفتوحة إلا لأغراض عملياتية وبموافقة خاصة".

وبحسب التعليمات الداخلية التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، فإن الحركة على الطرقات العسكرية ستقتصر على "الضرورات العملياتية فقط"، وأن أي نقل إداري للمركبات يتطلب موافقة ضابط برتبة عقيد.

وبحسب بيانات الأرصاد، فقد تركز هطول الأمطار ظهرًا في شمال الساحل. وسجّلت حيفا نحو 10 ملم، وعكا 12.6 ملم، والكرمل 11 ملم تقريبًا، فيما بقيت كمية الأمطار أقل من المتوقع في جنوب وادي عربة.

وفي الجولان المحتل، هطلت ثلوج خلال الليل وصباح الأربعاء على قمة جبل الشيخ. وتشير بيانات الأرصاد إلى أن عتليت كانت الأولى التي تجاوزت حاجز 100 ملم منذ يوم الثلاثاء، بينما سجّلت تل أبيب نحو 67 ملم في الفترة نفسها.

وفي إطار جهود الوقاية، نشر وزارة الصحة توصيات للأهالي، خصوصًا كبار السن والأطفال، بضرورة الحفاظ على "حركة داخلية مستمرة لرفع حرارة الجسم"، وضبط أجهزة التدفئة على 24 درجة مئوية داخل المنازل، مع تجنب الهواء الجاف داخل الغرف.

كما شددت الوزارة على أهمية مراقبة درجة حرارة المسنين والرضع، والحذر من انخفاض الحرارة الذي قد يسبب "تراجعًا في الوعي أو بطئًا في التنفس ونقصًا في التغذية"، مؤكدة ضرورة طلب المساعدة الطبية عند ظهور أي من هذه العلامات.