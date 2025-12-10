طرعان: وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتضامن واسع مع عائلة الضحية عماد بكارنة

شارك العشرات في قرية طرعان، اليوم، في وقفة احتجاجية تنديدًا بجريمة مقتل الشاب عماد بكارنة، نظّمها المجلس المحلي، وسط دعوات للتكاتف ونبذ العنف.

من الوقفة الاحتجاجية في طرعان، اليوم (إعلام المجلس المحلي)

نظّم مجلس طرعان المحلي، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديدًا بجريمة مقتل الشاب عماد بكارنة، بمشاركة رئيس المجلس مازن عدوي ونواب وأعضاء وموظفي المجلس والمركز الجماهيري، إضافة إلى عدد من الأهالي.

رفع المشاركون شعارات ضد العنف، مؤكدين تضامنهم مع عائلة الضحية وداعين لتعزيز الأمن والوحدة المجتمعية.

وجاءت هذه الوقفة في أعقاب الجريمة الأليمة التي وقعت مساء الثلاثاء داخل أحد المحالّ التجارية في القرية، وأودت بحياة الشاب عماد بكارنة.

وأعرب المجلس المحلي عن بالغ حزنه وألمه جرّاء "هذه الحادثة المؤسفة التي هزّت مشاعر جميع أبناء وبنات طرعان"، مؤكدًا "خطورة تفشي آفة العنف التي تتنافى مع القيم الإنسانية، والاجتماعية، والدينية".

وأكد المجلس في بيانه موقفه الرافض لمظاهر العنف والجريمة، داعيًا إلى "التكاتف المجتمعي، ونشر ثقافة التسامح والحوار". كما شدّد على أن "طرعان كانت وستبقى بلد الأمن والمحبة"، وأن "حماية أبناء القرية والحفاظ على نسيجها الاجتماعي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع".

يشار إلى أن المجلس المحلي في طرعان عقد، صباح اليوم، جلسة طارئة اتخذت فيها عدة خطوات، أبرزها الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية، إضافة إلى إلغاء جميع الفعاليات التي كانت مقررة لليوم والأيام المقبلة، بما في ذلك احتفال إضاءة شجرة الميلاد الذي كان من المزمع إقامته يوم الجمعة المقبل، على أن يتم الإعلان عن برنامج بديل في موعد لاحق.