عودة الاتصال باليخت المختفي قرب قبرص ويقل شبّانًا من عرب الشبلي

استعادت السلطات القبرصية الاتصال باليخت الذي يقل أربعة شبّان من عرب الشبلي بعد فقدانه في العاصفة، فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية أن السفينة في طريقها إلى البلاد.

أعلن مركز التنسيق والإنقاذ البحري في لارنكا، مساء اليوم، الأربعاء، استعادة الاتصال مع اليخت الذي اختفى خلال إبحاره من إسرائيل نحو كريت، وكان على متنه أربعة شبّان من عرب الشبلي، بعد انقطاع كامل في الاتصال وفشل محاولات تحديد موقعه.

وأفاد التلفزيون القبرصي الرسمي، مساء الأربعاء، بأن المسعفين القبارصة عثروا على يخت أبحر من إسرائيل قبل أكثر من أسبوع وفقد قبل يومين وسط ظروف عاصفة قبالة الجزيرة المتوسطية، لافتا إلى أن ركابه بخير.

وأضاف المصدر نفسه أن الركاب لم يوجهوا طلب مساعدة، واليخت في طريقه إلى ميناء حيفا بعدما واجه مشاكل تقنية. وكان اليخت قد أبحر في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر في اتجاه جزيرة كريت اليونانية.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن اليخت "يُبحر في طريقه إلى إسرائيل"، وذلك بعد أن كانت آخر إشارة منها قد وصلت إلى "سلطة السفن والموانئ" قبل يومين، فيما أخفقت جميع المحاولات اللاحقة للتواصل مع الطاقم.

يُذكر أن أربعة مواطنين عرب كانوا على متن اليخت، بينهم قائد يتمتع بخبرة ملاحية واسعة. وقد تلقّى الطاقم تحذيرات مسبقة بشأن العاصفة، ما دفعهم إلى تغيير مسارهم من كريت إلى قبرص بحثًا عن نقطة رسوّ آمنة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن فقدان الاتصال وقع أمس، وأن تحديد موقع السفينة كان يعتمد على جهاز الإرسال. وفي وقت سابق، أُثيرت مخاوف من احتمال تعطل الأجهزة أو أن تكون الأحوال الجوية قد أثّرت على الاتصال.

وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك أن آخر موقع معروف لليخت تم تسجيله في الثامن من الشهر الجاري داخل منطقة البحث والإنقاذ القبرصية، على بعد حوالي 89 ميلا بحريا من مدينة بافوس الساحلية في غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تحديد مكان وجود اليخت قبالة مدينة ليماسول جنوب الجزيرة قرابة الساعة 18:30، الأربعاء.

وشاركت قبرص واليونان وإسرائيل في عمليات المتابعة والبحث، وقالت الخارجية الإسرائيلية أن طواقمها كانت على تواصل دائم مع عائلات المفقودين.

وفي بلدة عرب الشبلي – أم الغنم، ساد قلق كبير بين الأهالي بعد انقطاع الاتصال بالشبان الأربعة الذين أبحروا من ميناء أسدود نحو قبرص، خصوصًا بعد أن نُقل الملف إلى وحدة الإنتربول عقب رصد آخر إحداثيات لليخت قبل توقف الإرسال.

وفق وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس المحلي، حاتم شبلي، إن "الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و36 عامًا، فُقد الاتصال بهم قبيل وصولهم إلى الجزيرة القبرصية"، مشيرًا إلى أن "الشرطة الإسرائيلية أبلغته بأن متابعة القضية انتقلت إلى الإنتربول".

وكانت السلطات القبرصية قد أرسلت، أمس الثلاثاء، سفينة بحث في ظل العاصفة "بيرون" التي ضربت قبرص وامتدت إلى سواحل البلاد. وتشير معطيات الرادار إلى انقطاع الاتصال باليخت قبيل وصوله للجزيرة.