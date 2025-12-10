مركز "كرامة" يعقد مؤتمره الأوّل في يافا: "تشبيك وتنظيم ومناهضة العنصرية" في إسرائيل

شدّد رئيس مركز كرامة، سامي أبو شحادة على أنّ "المشاركين أجمعوا على أهمية تدفيع ثمن على كل التصريحات والعمل العنصريّ تجاه الفلسطينيين، إذ إنه بدون ذلك، تكون محاولة وقف هذه الممارسات صعبة".

عقد كرامة – المركز لمناهضة العنصريّة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، مؤتمره الأوّل، بمشاركة واسعة من قِبل سفراء وسياسيين ورؤساء جمعيات العمل الأهلي، ونشطاء، وذلك تحت عنوان "تنظيم وتشبيك ومناهضة".

وافتُتح المؤتمر الذي عُقد في مسرح "السرايا" في مدينة يافا، بتعريف عن المركز، والمشاريع، والرؤية، والأهداف، بالإضافة إلى فقرة تعريفية عن معاني الكرامة، والتي شملت فقرة تفاعلية مع الجمهور.

وتولّت عرافة المؤتمر، رئيسة الإدارة بجمعية "زوخروت"، ميسون بدوي، فيما تحدث ممثّلا عن الإدارة المحامي مؤيد ميعاري، بينما تحدثت عن المركز المحامية يارا منصور، وهي مركّزة المشاريع في الجمعيّة.

جانب من المشاركين بالمؤتمر الافتتاحيّ لمركز "كرامة"

وتناولت الأخصائية النفسية، ومركّزة المشاريع في منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، لمى بكري، مشروع مؤشر العنصرية، بصفتها مركّزة المشروع، والباحثة فيه، فيما تحدّثت عن مشروع الرصد، منسّقة المشاريع في قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، ومركّزة مشروع الرصد بمركز كرامة، مها لولو.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قالت مركّزة المشاريع في جميعة كرامة، يارا منصور: "عُقد اليوم مؤتمر انطلاقة جميعة الكرامة لمناهضة العنصرية، الذي يتوج حملة الانطلاقة التي انطلقنا بها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وخلال المؤتمر تم الحديث عن المركز، ورؤيته، وأهدافه، ومشاريعه".

مشاركون في المؤتمر

وأضافت أن المؤتمر تضمّن فقرة تفاعلية، قُسِّم الجمهور خلالها إلى 3 مجموعات، ونوقشت مجموعة محاور، لها علاقة بالعنصرية، وكيفية مناهضتها، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات وتلخيصها.

أبو شحادة: محاربة العمل العنصريّ تجاه الفلسطينيين وضرورة المحاسبة

وقال رئيس إدارة مركز "كرامة" لمناهضة العنصرية، سامي أبو شحادة لـ" عرب 48"، إن "اختيار هذا اليوم ليس صدفةً، إنما هو اليوم العالميّ لحقوق الإنسان، ومن خلاله أطلقنا مركز كرامة لمناهضة العنصرية في إسرائيل".

مشاركون بالمؤتمر

وأشار أبو شحادة إلى المشاريع المركزية في المركز، وقال إن "المشروع الأوّل يتمحور حول مؤشر العنصرية، الذي نعمل من خلاله على بناء مقياس للعنصريّة في إسرائيل تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين".

وأضاف أبو شحادة أن "المشروع الثاني يُعنى برصد وتوثيق التصريحات العنصرية لأعضاء الكنيست والوزراء في إسرائيل، إذ إن الرؤية للمشروع؛ رصد شريحة أوسع مستقبلا، ولكن في الوقت الحاليّ، ستكون البداية أكثر مجموعة مؤثّرة وهامّة في المجتمع، ومن ثم ستكون هناك ملاحقة في المحاكم محليًا ودوليًا".

رئيس إدارة مركز "كرامة" لمناهضة العنصرية، سامي أبو شحادة

وأضاف أنه" تم البدء بالمشاريع، وخلال نصف سنة نتوقع أن تكون هناك نتائج، وخلال الفعاليات التي أُجريت اليوم في المركز، كان العديد من المشاركين من سفراء وجمعيات عمل أهلي، ونشطاء سياسيين وقيادات".

وشدّد أبو شحادة على أنّ "المشاركين أجمعوا على أهمية تدفيع ثمن على كل التصريحات والعمل العنصريّ تجاه الفلسطينيين، إذ إنه بدون ذلك، تكون محاولة وقف هذه الممارسات صعبة".

مركّزة المشاريع في مركز كرامة لمناهضة العنصرية، يارا منصور

واختتم أبو شحادة حديثه بالقول إن "شعار المؤتمر كان اليوم: ’تشبيك وتنظيم ومناهضة العنصرية’، ومن أجل مناهضة العنصرية، نحن بحاجة إلى تشبيك واسع مع كافة المؤسسات العاملة في هذا الحقل، من أجل أن نحقق نتائج حقيقية لمناهضتها".

وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، أعلن "كرامة"، إطلاق حملته الافتتاحية تحت عنوان "في معاني الكرامة"، في أول إطلالة علنية للمركز أمام الجمهور، بعد قرابة عام على التأسيس والعمل الداخلي والتنظيمي والمؤسساتي.

وذكر المركز في بيان أصدره يومها، أن "هذا الظهور يشكّل محطة انتقالية من مرحلة البناء إلى مرحلة الفعل، يقدّم من خلالها المركز رؤيته، وهويته البصرية الجديدة، وموقعه المهني في الحيّز العام".

وأضاف أنه "على مدار العام الماضي، صبَّ المركز جهوده على بناء بنيته المؤسسية، وترتيب هيئاته المهنية، وتطوير أدواته، وصياغة رؤيته وبرامجه. ويأتي أحد شعارات الحملة: ’سنة على التأسيس، سنة من التأسيس’، ليعبّر عن هذه المرحلة بدقّة: سنة جرى فيها تنظيم البيت الداخلي، وبناء الأسس المهنية والإدارية، وتطوير الهوية البصرية التي تعبّر عن قيم المركز ومساره. واليوم، ينطلق مركز كرامة إلى الحيّز العام بخطوات واضحة وواثقة، حاملا معه تجربة تأسيسية صلبة ومدروسة".