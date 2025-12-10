مقتل شاب من إكسال في تفجير سيارة على شارع 73 قرب نهلال

أعلنت الطواقم الطبية، ظهر اليوم، عن مقتل رجل في تفجير مركبة على شارع 73 قرب بلدة نهلال، فيما نجا شخصان تواجدا بالمكان دون إصابات.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإطفاء)

قُتل الشاب زيد ذيب أحمد شلبي من بلدة إكسال، ظهر اليوم الأربعاء، جراء تفجير مركبة على شارع 73 بالقرب من بلدة نهلال، شمالي البلاد؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 243 قتيلا.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" إن "طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان عند الساعة 12:51، وجدت ضحية فاقدة للوعي وتُعاني من إصابات متعددة، واضطرت إلى إقرار وفاتها في المكان".

القتيل زيد ذيب شلبي

وأعلنت الشرطة أن الضحية "رجل وليس امرأة".

كما جرى فحص شخصين آخرين تواجدا قرب موقع الجريمة، دون أن يحتاجا لأي علاج طبي.

وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، والتي وقعت على خلفية جنائية.

واستُدعيت قوات الشرطة وطواقم الإنقاذ إلى المكان، فيما تم إغلاق الشارع في كلا الاتجاهين وتوجيه السائقين إلى طرق بديلة.

243 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 243 قتيلا، في ظل تصاعد خطير ومتواصل لجرائم العنف والجريمة المنظمة، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 192 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان أكثر من 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.