فيضانات وإغلاق شوارع وتخليص عالقين إثر الأمطار الغزيرة في البلاد

تدفقت كميات هائلة من مياه الأمطار الغزيرة بفعل عاصفة "بيرون" ، اليوم، إلى مناطق عدة وأغرقت شوارع ومنازل مأهولة ما تسبب بشل حركة السير وإغلاق عدد من الشوارع الرئيسة داخل وخارج عدد من المدن والقرى.

شهدت مناطق عدة في البلاد، اليوم الخميس، فيضانات وسيول بفعل حالة الطقس الماطرة أدت إلى غمر شوارع وإغلاقها، كما خلصت طواقم الطوارئ والإنقاذ عالقين من داخل سيارات، وتدفقت كميات هائلة من المياه إلى الأنهار والوديان وأغلقت طرق وشوارع رئيسة أمام حركة السير، وأخرى في بلدات عربية.

وتواصل هطول الأمطار بغزارة في البلاد بفعل عاصفة "بيرون" منذ ساعات، ما أسفر عن تدفق كميات هائلة من المياه إلى شوارع ومنازل مأهولة في بلدات عربية والتسبب بأضرار.

مياه الأمطار الغزيرة تتدفق إلى الشوارع في مدينة باقة الغربية وتخليص عالقين

وفي باقة الغربية، خلصت طواقم الإنقاذ شخصا محاصرا على سطح سيارة بعد تدفق كميات هائلة من المياه في شوارع المدينة.

نداء عاجل من بلدية باقة الغربية للأهالي: تجنّبوا الخروج بسبب الفيضانات

ووجّهت بلدية باقة الغربية، بالتعاون مع طواقم الإنقاذ، نداءً عاجلًا إلى أهالي المدينة، في أعقاب الأجواء الماطرة وتجمّع كميات كبيرة من المياه في عدد من الشوارع والأحياء.

ودعت البلدية المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج، خاصة بالسيارات، لإفساح المجال أمام الطواقم للوصول إلى المناطق المتضررة.

وأكدت البلدية أن طواقمها تعمل بكامل جاهزيتها لمعالجة أماكن الخطر، داعية إلى الالتزام بالتعليمات والتواصل مع غرفة الطوارئ عبر الرقم *2037 عند الحاجة.

وتعاني بلدات عربية من هشاشة وسوء البنى التحتية وخصوصا في الشوارع والطرقات الداخلية بين الأحياء والحارات، ما تسبب بغرقها، كما تدفقت المياه إلى عدد من المنازل المأهولة وتسببت بأضرار.

وحذرت السلطة المواطنين من دخول مسارات المياه والأنهار منعا لوقوع كوارث مثلما حصل في سنوات سابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.