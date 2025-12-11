متولو وقف حيفا: اقتحام مقبرة القسام اعتداء خطير وتحريض سياسي ممنهج

متولّو أوقاف حيفا يدينون اقتحام الشرطة لمقبرة القسام، أمس الأربعاء، بإسناد من بن غفير، ويؤكدون أن الاعتداء يندرج ضمن حملة تحريض ممنهجة ضد المقدسات الإسلامية، مطالبين بردّ جماعي شامل لحماية حرمة المقبرة وذاكرة المكان.

أدان متولو وقف حيفا الاقتحام الذي نفذته الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس الأربعاء، في مقبرة القسام التاريخية، المقامة على أنقاض بلد الشيخ المهجّرة قرب حيفا، وذلك بإسناد مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست، يتسحاق كرويزر، وكلاهما من حز ب (عوتسما يهوديت) "قوة يهودية".

وجاءت الإزالة القسرية للخيمة، واللافتات، وكاميرات المراقبة قرب ضريح الشيخ عز الدين القسام، في إطار تحركات سياسية متصاعدة توظف المقدسات الإسلامية للتحريض، وكسب النقاط في الشارع عبر خطاب عدائي موجّه ضد المجتمع العربي ورموزه.

وأكد الوقف أن "ما جرى أمس يرتبط مباشرة بمسار بدأ منذ آب/ أغسطس 2025، حين دعا بن غفير وكرويزر في الكنيست إلى هدم ضريح القسام ونقله".

وأشار إلى أنّ "التطابق بين خطاب التحريض السياسي داخل اللجنة والتنفيذ الميداني على الأرض يكشف أن الأمر لا يتعلق بإجراء إداري، بل بخطة ممنهجة تستهدف تحويل المقبرة إلى ساحة صراع سياسي، يخدم طموحات حزب 'قوة يهودية' ويستغل حرمة المكان لتحقيق مكاسب على حساب المقدسات والذاكرة التاريخية".

وأكد الوقف أن "مقبرة القسام، التي تضم ضريح الشيخ القسام وشخصيات دينية ووطنية وشهداء من الجليل منذ ما قبل النكبة، تواجه منذ عقود سلسلة طويلة من الاعتداءات والمصادرات ومحاولات الطمس. ما حدث فجر الأربعاء يشكل حلقة جديدة في هذا الاستهداف، ويجري ضمن بيئة سياسية تحرّض علنًا على المس بالمقبرة وعلى كل رمز يحمل قيمة تاريخية أو وطنية لدى أبناء المنطقة".

وحذر متولو وقف حيفا من أن "استمرار الاقتحامات، تحت غطاء 'تعزيز السيادة'، يهدف فعليًا إلى خلق واقع جديد في المقبرة، يبدأ بإزالة خيمة وينتهي بالمس بضريح الشيخ نفسه، كما دعا إليه بن غفير صراحة. إن هذا النهج لا يهدد المكان فحسب، بل يمس بحق المجتمع في الحفاظ على مقدساته وتاريخه وهويته، ويحوّل أجهزة الدولة إلى أدوات في صراع سياسي يقوم على الاستفزاز وإشعال التوتر".

وإزاء هذا التطور الخطير، ناشد متولو وقف حيفا جميع الأطر الدينية والمجتمعية والوطنية، وكل المؤسسات العربية في حيفا والجليل، بـ"التكاتف والتحرك المشترك لحماية المقبرة ومواجهة مساعي التحريض واستغلال المقدسات لأغراض سياسية".

وأوضح الوقف أنه "سيواصل العمل القانوني والميداني بلا تردد، لكنه يؤكد أن حماية المقبرة مسؤولية جماعية تتجاوز إطار الوقف وحده".

وفي ختام البيان، أكد عضو هيئة متولي أوقاف حيفا، المحامي خالد دغش، أن "مقبرة القسام ليست مجرد موقع ديني، بل جزء أساسي من ذاكرة المكان وروايته التاريخية. هذه الاعتداءات المتكررة تهدف إلى طمس تلك الذاكرة، ونحن نتابع ما يجري بقلق شديد، ونعمل على حماية المقبرة بكل المسارات القانونية والمجتمعية المتاحة، لأنها شاهد حيّ لن نقبل المساس به".