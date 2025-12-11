مصرع شابة عربية في حادث طرق في كفار سابا

أسفر حادث طرق وقع بين 3 مركبات في كفار سابا عن مصرع شابة عربية، وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح وصفت بالطفيفة.

لقيت شابة عربية (32 عاما) مصرعها في حادث طرق وقع بين 3 مركبات في كفار سابا وسط البلاد؛ مساء اليوم الخميس.

ووصلت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وأقرت وفاة الشابة في المكان، وقدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق بين 3 مركبات خصوصية، إحداها كانت محطمة وبداخلها كانت شابة فاقدة للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانت من جروح بالغة الخطورة في جسدها".

وأضاف "أجرينا لها الفحوص الطبية لكن إصاباتها كانت خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان، وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بحالة طفيفة وجرى نقلهم إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

يشار إلى أن 435 شخصا بينهم 143 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام الجاري؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".