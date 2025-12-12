حريق في مبنى مجلس محلي الشبلي - أم الغنم

اندلع حريق في مبنى المجلس المحلي الشبلي - أم الغنم خلال الليل، وتدخلت طواقم الإطفاء وسيطرت على النيران، فيما باشر محققون فحص أسباب الحريق.

من مكان الحريق بمجلس الشبلي - أم الغنم، اليوم (طاقم الإطفاء)

اندلع حريق في مبنى المجلس المحلي في الشبلي - أم الغنم، حيث هرعت أربعة طواقم إطفاء من محطة طبرية إلى الموقع خلال ساعات الليل.

وعند وصول الطواقم، تم رصد اشتعال واسع في الطابق الأرضي، مع انتشار سريع للحريق بسبب حمولة نارية كبيرة داخل المبنى. وتمكنت الطواقم من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المبنى.

وأكد طاقم الإطفاء الإنقاذ أن العمل السريع كان حاسما في تثبيت الوضع والسيطرة على مصادر الاشتعال حتى الإطفاء الكامل.

وأشار إلى أن محقق حرائق سيباشر التحقيق في أسباب اندلاع الحريق وملابساته.