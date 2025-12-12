وفاة رجل في الشيخ جراح بعد العثور عليه في بركة مياه وتجمد جسده

وفاة رجل خمسيني في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي داخل بركة مياه، وقد ظهرت عليه علامات برد شديد. الطواقم الطبية أعلنت وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه.

من المكان في حي الشيخ جراح بالقدس، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أفادت مصادر طبية بأنه عُثر صباح اليوم، الجمعة، على رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما، فاقدا للوعي داخل بركة ماء صغيرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس. وأقرا الطواقم الطبية وفاته في المكان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 06:32 تلقى مركز 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس بلاغا عن رجل عُثر عليه فاقدا للوعي في حي الشيخ جراح في القدس. وأكد المسعفون وجود رجل يبلغ نحو 50 عاما، دون مؤشرات حياة، مع علامات واضحة على انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، وقد تم إقرار وفاته".

وصرح طاقم الإسعاف أنه "عندما وصلنا إلى المكان رأينا رجلا يبلغ نحو 50 عاما ممددا داخل بركة ماء، وكان فاقدا للوعي وشديد البرودة عند لمس جسده. ركضنا فورا نحو البركة وأخرجناه منها، لكن للأسف الشديد كان دون أي مؤشرات حياة، ولم يكن بإمكاننا سوى إقرار وفاته".

وفي السياق، شهدت البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ذروة المنخفض الجوي العميق "بيرون"، الذي جلب معه كميات أمطار غير مسبوقة، تركزت بشكل خاص في منطقة الساحل الجنوبي، جبال القدس، ومنطقة الكرمل.

وأدت الهطولات الغزيرة إلى تشكل سيول جارفة وفيضانات واسعة، تسببت بخسائر بشرية ومادية، وإغلاق طرقات رئيسية، إلى جانب محاصرة عدد من المواطنين داخل منازلهم ومركباتهم.

وتواصل الجهات المختصة، بالتعاون مع طواقم الإنقاذ، جهودها لمواجهة تداعيات المنخفض، في ظل تحذيرات متجددة من دائرة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار وتشكل السيول، لا سيما في المناطق المنخفضة.