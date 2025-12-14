إعادة افتتاح ملعب العامر في باقة الغربيّة للتدريبات والمباريات ابتداء من يوم غد الإثنين

أكدت بلدية باقة الغربيّة إدانتها الواضحة لكل أشكال العنف، لا سيما في ملاعب كرة القدم، التي أُقيمت لتكون حيّزًا رياضيًا وتربويًا جامعًا، يعزّز القيم، الاحترام المتبادل، وروح التسامح، ويشكّل مساحة آمنة لأبناء الشبيبة والجمهور.

قررت الشرطة إعادة افتتاح ملعب العامر في باقة الغربيّة، ابتداءً من يوم غد الإثنين، واستئناف التدريبات والمباريات فيه، وذلك في أعقاب جلسة عقدها رئيس بلدية باقة الغربيّة، المربي رائد دقّة، مع قائد محطة الشرطة في المدينة، شاي بلينك.

وجاء القرار بعد بحث تداعيات الإغلاق الذي فُرض سابقًا على الملعب لمدة 21 يومًا، وانعكاساته المباشرة على الحركة الرياضية في المدينة، خاصة أن ملعب العامر يخدم مئات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، من جيل الصغار وحتى فرق الكبار، ويشكّل إطارًا مركزيًا للتدريبات والمباريات في باقة الغربيّة.

وخلال الجلسة، تم التوصل إلى تفاهمات بين البلدية والشرطة حول جملة من الإجراءات التنظيمية، التي عملت البلدية على بلورتها خلال الأيام الأخيرة، بهدف ضمان الحفاظ على النظام العام وسلامة اللاعبين والجمهور، الأمر الذي مهّد لاتخاذ قرار إعادة فتح الملعب.

وشددت البلدية على أهمية الحفاظ على الملاعب كأماكن آمنة لممارسة الرياضة، خالية من أي سلوكيات تتنافى مع الروح الرياضية والأخلاق العامة.