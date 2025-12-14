يافا: المحكمة تقرر تسريح الشيخ عصام سطل والشرطة تستأنف القرار

طالب أهالي يافا بالإفراج الفوري عن الشيخ عصام سطل، مؤكدين تضامنهم الكامل معه، ومشدّدين على حقهم في الاحتجاج السلمي والدفاع عن كرامة وأمن أهل المدينة.

قررت المحكمة، اليوم الأحد، إطلاق سراح نائب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، الشيخ عصام سطل، الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية بسبب مشاركته في المظاهرة التي نُظّمت مساء أمس في المدينة، احتجاجًا على الاعتداء العنصري على سيدة حامل وطفليها.

وكانت الشرطة قد نسبت للشيخ سطل شبهة "التحريض على العنف". في المقابل، أعلنت الشرطة نيتها الاستئناف على قرار المحكمة، في محاولة لإبقائه رهن الاعتقال.

وشارك في المظاهرة الاحتجاجية عدد من أبناء يافا، تنديدًا بالاعتداءات العنصرية المتكررة.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة اعتقلت الشيخ سطل بدلًا من توقيف المستوطنين المتورطين في تلك الاعتداءات.

وأفاد المحامي رمزي كتيلات أن قوات الشرطة داهمت منزل الشيخ عصام سطل قبيل ساعات الفجر، واعتقلته واقتادته إلى التحقيق.

وأضاف أنه وُجّهت للشيخ سطل تهمتا الإخلال بالنظام العام والتحريض على العنف، وذلك على خلفية دوره ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية.

واعتبر ناشطون أن هذا الإجراء يعكس سياسة تمييز واضحة، ويؤكد على التعامل الانتقائي للشرطة مع الاحتجاجات العربية في يافا، في ظل تصاعد التوتر والانتهاكات بحق الأهالي.

وطالب أهالي يافا بالإفراج الفوري عن الشيخ عصام سطل، مؤكدين تضامنهم الكامل معه، ومشدّدين على حقهم في الاحتجاج السلمي والدفاع عن كرامة وأمن أهل المدينة.