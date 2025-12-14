مصرع طفلة دهسا في عرعرة النقب

أقرت الطواقم الطبية وفاة طفلة (3 أعوام) صباح اليوم، الأحد، إثر تعرضها لحادث دهس في قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقًا لما أفاد به متحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، فإن "الطفلة وصلت إلى طواقم الإسعاف وهي مصابة بإصابات حرجة في أنحاء متفرقة من جسدها، حيث حاول المسعفون إنعاشها في المكان، لكن دون جدوى، ليُعلن عن وفاتها لاحقًا متأثرة بجراحها".

وقال المسعف في الطوارئ الطبية أحمد أبو صعلوك: "أُحضرت إلينا الطفلة فاقدة للوعي، بلا نبض ولا تنفس، وتعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسدها. أخبرونا أنها صدمتها سيارة في عرعرة النقب. أجرينا لها الإنعاش القلبي الرئوي، بما في ذلك الضغط على الصدر وإعطاء الأدوية، ولكن للأسف اضطررنا لإعلان وفاتها في المكان".

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.