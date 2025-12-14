حوادث الطرق: قتيلان أحدهما مسنّ قرب نحف والآخر اللاعب السابق رجا زعبي في العفولة

أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "رأينا رجلا فاقدًا للوعي بدون نبض ولا تنفُّس داخل سيارته مصابًا بجروح خطيرة، فقدّمنا ​​له الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته، بما في ذلك الإنعاش القلبيّ والرئويّ المطوّل، ثم نقلناه للمشفى بحالة حرجة"، غير أن وفاته أُقرّت هناك لاحقا.

لقي مسنّ مصرعه، وأُصيبت شابة، من جرّاء حادث طرق وقع بالقرب من بلدة نحف، اليوم الأحد، كما لقي لاعب كرة القدم السابق رجا زعبي من قرية سولم مصرعه، بحادث طرق آخر، وقع لدراجة ناريّة قرب العفولة.

وأفادت مصادر محليّة بأن ضحيّة حادث الطرق قرب نحف، هو يوسف عمري وهو من البلدة كذلك، مشيرة إلى أن ابنته أُصيبت بجراح.

ضحية حادث الطرق، اللاعب السابق رجا زعبي

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع وقوع الحادث، إنّه "تلقّى بلاغا عند الساعة 2:42 مساءً، يفيد بوقوع حادث سير بين مركبتين خاصّتين على الطريق السريع 854، بالقرب من نحف".

وأضاف أن أفراده "قدّموا الإسعاف والعلاج الطبيّ، لمصابين اثنين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 60 عامًا في حالة حرجة، مصابًا بجروح متعدّدة في أنحاء جسده، وخضع لعمليّة إنعاش قلبيّ ورئويّ، والآخر مصاب بجروح طفيفة".

وذكر البيان أن أفراده "أحالوهما إلى مركز الجليل الطبي في نهريا"، غير أن وفاة المسنّ أُقرّت هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

ضحية حادث الطرق قرب نحف يوسف عمري

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "رأينا رجلا فاقدًا للوعي من دون نبض ولا تنفُّس داخل سيارته مصابًا بجروح خطيرة، فأخرجناه من السيارة وقدّمنا ​​له الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ حياته، بما في ذلك الإنعاش القلبيّ والرئويّ المطوّل، ثم نقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياته"، غير أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، لتُقرّ وفاته هناك، لاحقا.