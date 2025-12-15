اعتداء المستوطنين بيافا: إطلاق سراح المعتقلين واعتقال المشتبهين بتنفيذه... "ما حصل قرارات عليا"

رغم أن الشرطة ادعت في البداية أن الاعتداء كان نتيجة "مشادة كلامية في الطريق"، إلا أن مشاركة الشاباك بالتحقيق، تشير صراحة إلى الدوافع القومية للمستوطنين، مُنفّذي الاعتداء.

المعتقلون بعد الإفراج عنهم مع عدد من أهالي يافا ("عرب 48")

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، سراح رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، عبد القادر أبو شحادة، بعد توقيفه والتحقيق معه، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين، والتي أتت احتجاجا على الاعتداء العنصري الذي استهدف عائلة عربية.

وجاء توقيف أبو شحادة بعدما أُفرج في وقت سابق الإثنين، عن جميع المعتقلين الآخرين، وبينهم أعضاء الهيئة، بقرار من محكمة الصلح في مدينة تل أبيب، عقب اعتقالهم على خلفية احتجاجهم ومطالبتهم باعتقال المستوطنين الثلاثة، الذين نفذوا الاعتداء.

واعتقلت الشرطة 3 أشخاص مشتبهين بتنفيذ الاعتداء العنصريّ، بعد وقت قصير من إيراد وسائل إعلام إسرائيلية، مشاركة جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك") بالتحقيق؛ غير أن تقارير إسرائيلية أُخرى، أشارت إلى أن الجهاز لا يشارك حاليا في التحقيق، وإنما "بالمساعدة" في تحديد أماكن تواجد المستوطنين، مُنفّذي الاعتداء.

وعمّ الإضراب العام والشامل اليوم في المدينة احتجاجا على اعتداء المستوطنين العنصري وبقائهم طلقاء، وعدم اعتقالهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، عبد القادر أبو شحادة

وعلى الرغم من أن الشرطة كانت قد ادعت في البداية أن الاعتداء كان نتيجة "مشادة كلامية في الطريق"، إلا أن مشاركة الشاباك بالتحقيق بحسب ما ذكرت تقارير، تشير صراحة إلى الدوافع القومية للمستوطنين، مُنفّذي الاعتداء.

وفي تقارير مُناقِضة لذلك، أوردت وسائل إعلام أن جهاز الشاباك "يُساعد الشرطة في محاولتها تحديد مكان الشبان الثلاثة المشتبه بتورطهم في الاعتداء، ليلة السبت، في يافا"، مضيفة أن الجهاز "لا يشارك في هذه المرحلة في التحقيق في الحدث، وإنما في محاولة تحديد مكان المتورطين باستخدام الوسائل المتاحة لديه".

وأشارت إلى أنه "في حال ثارت شبهات بأن الحادث ذو دوافع قومية، فسيتدخل الشاباك في التحقيق أيضا".

وأوعزت محكمة الصلح في تل أبيب، الإثنين، بالإفراج عن جميع المُعتقلين، وذلك على الرغم من طلب الشرطة تمديد احتجازهم لخمسة أيام إضافية.

معتقلو مدينة يافا المفرج عنهم في محكمة تل أبيب



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

معتقلو مدينة يافا المفرج عنهم في محكمة تل أبيب

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

وأصدرت القاضية قرارا يقضي بالإفراج عن المعتقلين، بشروط مقيِّدة، تشمل حظر الاتصال بأي من المعتقلين الآخرين في القضية، و"حظر التجمّعات العامّة غير القانونية، لمدة 30 يوما، اعتبارا من اليوم (الإثنين)".

كما رفضت المحكمة طلب الشرطة بتأجيل تنفيذ قرارها من أجل تقديم استئناف ضدّ القرار.

وفي بيان أصدرته قبيل انتصاف ليل الإثنين، قالت الشرطة، إن "المشتبه الثالث خلف القبضان، والتحقيق المكثف مستمر".

وذكرت أنه "أُلقي القبض قبل وقت قصير على مشتبهٍ إضافي بشبهة التورط في الاعتداء على سائقة في يافا بتاريخ 13.12.25".

وأضافت أن "التوقيف جاء ضمن نشاط للشرطة في يافا ووحدة مكافحة الجريمة في منطقة أيالون، حيث تم تحويل المشتبه به للتحقيق".

وقالت الشرطة في بيان، أصدرته مساء اليوم، إنها "أوقفت اليوم، مشتبهين اثنين بالاعتداء على سائقة (السيّدة العربية التي اعتُدي عليها وعلى طفليها ووالدة زوجها) في مدينة يافا بتاريخ 13.12.25، بعد رشّها برذاذ الفلفل، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج الطبي".

وأضافت أنه "جرى تحديد هوية المشتبهين، والقبض عليهما، عقب تحقيق مكثَّف، وتم تحويلهما للتحقيق".

ومن المقرر أن تنظم يوم الجمعة المقبل مظاهرة احتجاجية في المدينة، رفضا لاعتداءات المستوطنين واحتجاجا على عدم كبحها.

وقال رئيس الرابطة لرعاية شؤون أهالي يافا، عمر سكسك، لـ"عرب 48"، إن "مدينة يافا كانت طوال عقود مدينة هادئة يتعايش بها الجميع مع بعضهم البعض، ولكن إدخال هذه العصابات من المستوطنين بات يغير وجه المدينة ويحولها إلى مدينة عنف بسبب أفعال هؤلاء المستوطنين، وذلك بأوامر من قائدهم الوزير ايتمار بن غفير".

رئيس رابطة رعاية شؤون أهالي يافا، عمر سكسك، يتحدث لـ"عرب 48" من المحكمة في تل أبيب بعد الإفراج عن المعتقلين الذين تظاهروا على خلفية اعتداء المستوطنين العنصري على عائلة عربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/6PMqpLOsB4 pic.twitter.com/dW57gOU9SK — موقع عرب 48 (@arab48website) December 15, 2025

وأضاف أن "ما تقوم به الشرطة من اعتقالات وترهيب لأهالي يافا لن يرهبنا، وسنبقى نطالب باعتقال هؤلاء المستوطنين المعتدين على العرب الفلسطينيين في يافا".

وقال إمام مسجد البحر، الشيخ محمد أبو عايش، بعد إطلاق سراحه لـ"عرب 48"، إنه "أطلق سراحي اليوم مع بقية الشباب المعتقلين في مدينة يافا، وذلك بعد مشاركتنا ورفضنا للاعتداء من قبل المستوطنين على الأخت في المدينة، إذ جرى اعتقالي من قبل الشرطة بادعاء التحريض والمحكمة قررت إطلاق سراحنا".

إمام مسجد البحر في يافا، الشيخ محمد أبو عايش، يتحدث لـ"عرب 48" بعد اعتقاله وعدد من أهالي المدينة على خلفية مشاركتهم في مظاهرة منددة باعتداء المستوطنين العنصري على عائلة عربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/6PMqpLOsB4 pic.twitter.com/iuY9dhkTQa — موقع عرب 48 (@arab48website) December 15, 2025

ولفت إلى أن "ما تعرضت له العائلة العربية والأخوات من يافا من الممكن أن يتعرض له أي عربي فلسطيني في الداخل، وواضح أن ما حصل معنا هو من أجل إرضاء الوزراء المتطرفين ومن يقف معهم، وقد قيل لنا من قبل المحققين إن ما حصل هو قرارات عليا".

وختم الشيخ أبو عايش بالقول، إن "الداخل الفلسطيني يجب أن يكون على أهبة الاستعداد من أجل التعامل مع هذه الحالات المرضية، ولا بد أن نقف وندافع عن حقوقنا وشعورنا بالأمان والطمأنينة. لا أستطيع أن أرى دمعة امرأة من اعتداء مستوطن وغيره، وهذه الدمعة هي من حركتنا وحركت الشارع اليافي من دون أن يدعو أحد للتظاهر".

لحظة الإفراج عن إمام مسجد البحر في يافا، الشيخ محمد أبو عايش، أحد المعتقلين على خلفية احتجاجهم عقب اعتداء عنصري نفذه مستوطنون على عائلة عربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/32dmuU6yix pic.twitter.com/XiDZUS147i — موقع عرب 48 (@arab48website) December 15, 2025

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لـ"عرب 48"، إن "الشرطة قررت اعتقال ضحايا اعتداء المستوطنين بينما تركتهم أحرارا من دون اعتقال أو عقوبة، ومن الواضح أن ما يجري هو بداية الحملة الانتخابية للوزير العنصري إيتمار بن غفير، وهذا سببه أن الشرطة تريد تصعيد الأمور حتى يكون عنف في المدينة وهذا ما لا نريده كقيادة في يافا".

رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، يتحدث لـ"عرب 48" بعد الإفراج عن معتقلي يافا على خلفية مشاركتهم في مظاهرة منددة باعتداء المستوطنين العنصري على عائلة عربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/6PMqpLOsB4 pic.twitter.com/HM2sHZVows — موقع عرب 48 (@arab48website) December 15, 2025

وعن ادعاء الشرطة عجزها اعتقال المستوطنين المعتدين على العائلة العربية، ذكر أبو شحادة أنه "من خلال تصريحات الشبان الذين تم اعتقالهم، واضح أنه يوجد أوامر عليا من وزير الأمن القومي بن غفير باعتقال الشبان، لذلك قامت الشرطة بهذه الحملة ضد أهالي يافا في محاولة لإشعال المدينة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت 14 شابا من منازلهم في يافا أمس الأحد، وقد وافقت المحكمة على إطلاق سراح 12 منهم بكفالة مالية قدرها 4 آلاف شيكل.

مراسل موقع "عرب 48"، أمير بويرات، يتحدّث عن الإفراج عن مُعتقلي يافا، إثر الاحتجاج على الاعتداء العنصري بحقّ عائلة عربية، في حين لا يزال المستوطنون المُعتدون طلقاء.



مراسل موقع "عرب 48"، أمير بويرات، يتحدّث عن الإفراج عن مُعتقلي يافا، إثر الاحتجاج على الاعتداء العنصري بحقّ عائلة عربية، في حين لا يزال المستوطنون المُعتدون طلقاء.

وقد ترافع عن الشبان المعتقلين كل من المحامي رمزي اكتيلات وأفنان خليفة ووليد كبوب ومحمود نعامنة وجورج حلو وأحمد كلبوني وعبد القادر صوالحي.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت المحكمة نفسها سراح نائب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة، الشيخ عصام السطل، وذلك بعد اعتقاله ليومين.

الشيخ عصام السطل بعد الإفراج عنه

وكان الشبان قد تظاهروا مساء السبت في المدينة إثر الاعتداء العنصري الذي نفذه 3 مستوطنين على حنان خيمل أبو شحادة وحماتها وطفليها؛ ومن بين المعتقلين أعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة وأئمة مساجد ورئيس لجنة الصيادين ونشطاء من المدينة.

ووصل العشرات من أهالي يافا إلى المحكمة للمطالبة بالإفراج عن كل من: عضو الهيئة الإسلامية وإمام مسجد النزهة محمد محاميد، والنشطاء مجد راس، أحمد غرباوي، عطية غرباوي، محمد صافي، أحمد حاج، عبد الله مشهراوي، عضو الهيئة الإسلامية أيبك سطل، الناطق باسم الهيئة الإسلامية المحامي عبد الفتاح زبدة، محمد غوطي، رئيس لجنة الصيادين إبراهيم سوري، إمام مسجد البحر الشيخ محمد عايش.