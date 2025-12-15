إغلاقات واسعة للطرق في الجنوب بسبب السيول والأمطار

إغلاق عدة طرق مركزية في جنوب البلاد، أبرزها شارع 90 وشارع وادي عربة، بسبب السيول والأمطار الغزيرة، وسط تحذيرات للسائقين من مخاطر السير وتوقعات باستمرار الطقس العاصف خلال الساعات المقبلة.

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عدة طرق رئيسية في جنوب البلاد، في مقدمتها شارع 90، جراء السيول والأمطار الغزيرة، وسط تحذيرات للسائقين من مخاطر السير في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية العاصفة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت الشرطة إغلاق شارع 90 أمام حركة السير من منطقة عين جدي وحتى فنادق البحر الميت، إضافة إلى إغلاق المقطع الواقع شمالي البحر الميت ومنطقة ليدو في الاتجاهين.

وقالت الشرطة إن قواتها "منتشرة في الميدان، وتعمل على إغلاق الطرق وتوجيه حركة المرور". كما أفادت الشرطة بأنها أغلقت شارع وادي عربة من مفترق العربة باتجاه الجنوب بسبب السيول.

في ظل الأمطار الغزيرة: تخليص سائق مركبة علق في السيول قرب وادي عتير شمالي النقب



للتفاصيل: https://t.co/dg8HOnsQ5q pic.twitter.com/pJgUcmi2iW — موقع عرب 48 (@arab48website) December 15, 2025

وأُغلقت حركة السير شمالًا من مدينة إيلات، على أن يُغلق الشارع من مدخل المدينة باتجاه الشمال في كلا الاتجاهين. وبحسب المعطيات الرسمية، ما تزال الطرق التالية مغلقة حتى الآن:

شارع 40: من مفترق كتورة باتجاه متسبيه ريمون.

شارع 12: من مفترق نئوت سمدر حتى المدخل الغربي لمدينة إيلات.

شارع 13: بين مفترق تسيحور ومفترق منوحاه.

شارع 40: عند الكيلومتر 126 ومنطقة رمات تسيبوريم.

وذكرت السلطات المحلية في المنطقة أن دوريات الشرطة منتشرة لتوجيه حركة السير، داعية السكان إلى التخطيط المسبق لمسارات السفر، وتجنّب عبور مجاري المياه، والالتزام بتعليمات السلامة في ظل الطقس العاصف.

وفي ما يتعلق بالأحوال الجوية، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء أبرد من المعتاد، مع تساقط أمطار متفرقة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها، وتحذيرات من تشكّل السيول في الأودية الجنوبية.

ومن المتوقع تساقط الثلوج صباحًا على جبل الشيخ، على أن تتراجع الأمطار تدريجيًا بعد الظهر، مع أجواء باردة ليلًا واحتمال حدوث صقيع.

أما يوم الأربعاء، فسيبقى الطقس باردًا مع أمطار متفرقة، في حين يُتوقع يوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة، مع احتمال حدوث صقيع ليلي في المناطق الشمالية، يليه ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة يوم الجمعة.