إصابات في حريق اندلع داخل منزل في عين ماهل

حريق داخل منزل في عين ماهل أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم امرأة بحالة متوسطة جراء استنشاق الدخان، وسط تدخل سريع للطواقم الطبية ونقل المصابين إلى المستشفى.

أُصيب خمسة أشخاص، عصر اليوم، الثلاثاء، من جراء حريق اندلع في أحد المنازل في بلدة عين ماهل بمنطقة الجليل.

وأفادت الطواقم الطبية بأن بلاغًا ورد في تمام الساعة 16:39 حول اندلاع حريق في شارع الرصافي في البلدة.

وأضافت أن طواقم الإسعاف قدّمت العلاج الأولي في المكان للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة.

وذكرت الطواقم الطبية أن من بين المصابين امرأة (29 عامًا) وُصفت حالتها بالمتوسطة، وتعاني من أعراض استنشاق الدخان.

وأشارت إلى أن أربعة مصابين آخرين نُقلوا إلى المستشفى، ووصفت حالاتهم بالطفيفة.

ولم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحادث.