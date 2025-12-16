اقتحام مريب في أم الفحم: مستوطن يداهم منزلا فجرا والأهالي يسيطرون عليه ويسلمونه للشرطة

اقتحم مستوطن منزلًا في حي قطاين الشومر بأم الفحم فجر اليوم، قبل أن يتمكن صاحب المنزل والجيران من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة. الحادثة أثارت قلق الأهالي وسط تحذيرات من تصاعد الاعتداءات العنصرية.

شهد حي قطاين الشومر في أم الفحم، فجر اليوم الثلاثاء، حادثة غريبة تمثّلت باقتحام مستوطن أحد المنازل في المدينة، قبل أن يتمكن صاحب المنزل والجيران من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة.

وقال الناشط عدنان خالد طه محاميد، إنّه تلقى اتصالاً فجريًا من كنّته وهي في حالة ذعر، تستغيث بعد أن حاول شخص غريب اقتحام منزلها وهي بمفردها مع طفلتها الرضيعة.

وأضاف أنه "هرعت إلى المكان وتمكنت من السيطرة عليه بمساعدة الجيران، إلى أن حضرت الشرطة واعتقلته"، مشيرًا إلى أن "هوية المقتحم ما تزال غير معروفة، لكنه بدا شخصًا متدينًا".

وطالب محاميد بالكشف عن خلفية الحادثة ومعاقبة المستوطن، محذرًا من تكرار مثل هذه الاعتداءات في ظل تصاعد التحريض العنصري ضد المواطنين العرب.