الاعتداء على امرأة عربية في يافا: تمديد اعتقال ثلاثة مستوطنين أعضاء في "شبيبة التلال"

المحكمة تمدد اعتقال 3 مشتبهين بالاعتداء على حنان أبو شحادة - خيمل وعائلتها في مدينة يافا حتى 21 كانون الأول/ ديسمبر، والشرطة تواصل التحقيقات وسط أمر حظر نشر.

مددت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء على حنان أبو شحادة - خيمل وعائلتها من مدينة يافا في مدينة يافا يوم السبت الماضي، حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

ووفقا للشرطة فإن المشتبه بهم في الهجوم على المرأة في يافا هم فتيان من "شبيبة التلال" الاستيطانية، أحدهم كان معتقلا إداريا لعدة أشهر بعد اعتدائه على فلسطيني من الضفة الغربية، وتم إبعادهم من هناك.

كما ذكرت الشرطة أن الاعتداء كان مخططا له وهو على خلفية عنصرية.

اعتداء المستوطنين العنصري في #يافا || السيدة حنان خيمل المُعتدى عليها وعلى طفليها، تحت تأثير الصدمة: المتطرّفون خطّطوا لمهاجمة أيّ عائلة عربية



وأفادت الشرطة بأن "وحدة مكافحة الجريمة في منطقة أيالون تواصل التحقيق في القضية"، مع الإشارة إلى وجود أمر حظر نشر يمنع كشف هوية المشتبه بهم أو تفاصيل إضافية من مجريات التحقيق.

وعمّ الإضراب العام والشامل، أمس، في يافا احتجاجا على اعتداء المستوطنين.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، سراح رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، عبد القادر أبو شحادة، بعد توقيفه والتحقيق معه، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين، والتي أتت احتجاجا على الاعتداء العنصري الذي استهدف عائلة عربية.

وجاء توقيف أبو شحادة بعدما أُفرج في وقت سابق، أمس، عن المعتقلين الآخرين، وبينهم أعضاء الهيئة، بقرار من محكمة الصلح في تل أبيب، عقب اعتقالهم على خلفية احتجاجهم ومطالبتهم باعتقال المستوطنين الثلاثة، الذين نفذوا الاعتداء.