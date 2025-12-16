مصرع شاب دهسا قرب نتانيا وإصابة شابة بجروح متوسطة

بحسب المعلومات المتوفرة، فقد توقفت مركبة الشابين على جانب الطريق بسبب عطل فني، وخلال محاولتهما معالجة الخلل اصطدمت بهما مركبة عابرة، ما أدى إلى وفاة الشاب في المكان وإصابة الشابة.

لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس على الشارع السريع رقم 2 قرب بلدة نتانيا، فيما أُصيبت شابة بجروح وصفت بالمتوسطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد توقفت مركبة الشابين على جانب الطريق بسبب عطل فني، وخلال محاولتهما معالجة الخلل اصطدمت بهما مركبة عابرة، ما أدى إلى وفاة الشاب في المكان وإصابة الشابة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن وقوع حادث دهس قرب تقاطع "وينغيت"، حيث هرعت إلى الموقع وقدمت الإسعافات الأولية المنقذة للحياة. وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش قلبي رئوي للشاب، البالغ من العمر نحو 20 عاما، إلا أن إصاباته الخطيرة أدت إلى إعلان وفاته لاحقًا.

كما جرى إسعاف شابة تبلغ من العمر 20 عاما، وقد وصفت حالتها بالمتوسطة، حيث قدمت لها العلاجات الأولية في المكان، قبل نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى "لانيادو" في نتانيا لاستكمال العلاج.