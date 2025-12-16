هدم جدار بطول 200 متر يحيط بمجمع منازل في طوبا الزنغرية

صباح اليوم، داهمت الشرطة بمشاركة قوات من "حرس الحدود"، و"الحرس الوطني" ومفتشي "سلطة تطبيق قانون الأراضي" موقعًا في طوبا – الزنغرية، وهدمت جدارا بطول 200 متر يحيط بمجمع منازل لعائلة تصفها الشرطة بأنها "ضالعة في الإجرام".

وذكرت الشرطة أن "الجدار بُني بشكل غير قانوني على أرض زراعية رغم توجيه إنذارات متكررة لصاحب العقار خلال السنوات الماضية".

وأضافت أن "هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من النشاطات المشتركة الهادفة إلى تضييق الخناق على جهات إجرامية في شمال البلاد".

وختمت الشرطة بالقول إنه "لن نسمح لمجرمين يفرضون الرعب ويهددون أمن المواطنين أن يختبئوا خلف جدران محصنة. سنواصل العمل بحزم لحماية الأبرياء".