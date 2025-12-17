إغلاق شارع 85 عند مفرق المكر احتجاجًا على مخطط لمصادرة الأراضي لصالح شارع 6

مئات المتظاهرين يغلقون مفرق قرية المكر في منطقة الجليل على شارع 85، احتجاجًا على مخطط توسعة شارع 6 ومصادرة أراضٍ عربية واسعة.

أغلق المئات من المتظاهرين الغاضبين مفرق قرية المكر على شارع 85 (عكا - صفد)، اليوم الأربعاء، احتجاجا على مخطط توسعة توسعة شارع 6 في منطقة الجليل، شمالي البلاد، الرامي لمصادرة مئات الدونمات ذات الملكية العربية.

ويهدف المخطط إلى مصادرة مئات الدونمات التي تعود ملكيتها لأهال من طمرة وكابول وجديدة المكر ويركا وجولس وكفر ياسيف وأبو سنان.

إغلاق شارع 85 عند مفرق المكر احتجاجا على مخطط مصادرة الأراضي من أجل شارع 6



التفاصيل: https://t.co/FbFOh3jiJF pic.twitter.com/7c57ftwURD — موقع عرب 48 (@arab48website) December 17, 2025

وردد المشاركون هتافات ضد مخطط المصادرة، ورفعوا لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: "شارع 6 ينهب أكثر من 1300 دونم من أراضينا" و"تخطيطكم ظالم"، وذلك بمشاركة ناشطين وقيادات سياسية، من بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة.

وأكد المتظاهرون على ضرورة توحيد الجهود في المسارات الشعبية والرسمية والقضائية، لمواجهة المخطط ومنع مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة، معتبرين المشروع تهديدا مباشرا لحقوق الأهالي في أراضيهم ومستقبل بلداتهم.

وقال زحالقة: "الشارع أعوج من أساسه، لأنه يلتوي للمرور في أراضينا، وليس عبر القرى والبلدات اليهودية، ولأنه يأتي على حساب ما تبقى عندنا من أرض".

وأضاف أن "المظاهرة جرت تحت شعار أن الشارع لن يمر، إذا لم يجر الاتفاق على مبدأ ’أرض مقابل أرض’، كما كان في منطقة المثلث"، مشيرا إلى أن "النضال مستمر لتحقيق هذا الهدف، وجميع اصحاب الأراضي والسلطات المحلية يرفضون التعويض المالي، ويصرّون على حقهم في التعويض: ’أرض مقابل أرض’".

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة، المحامي شحادة مخول، لـ"عرب 48"، وهو أحد أصحاب الأراضي المتضررين، إن "المظاهرة اليوم جاءت استكمالًا للالتماس الذي قُدّم بخصوص تعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ بديلة. وقد شهدت المظاهرة مشاركة واسعة، تخللها إغلاق شارع 85، وستُتخذ خطوات نضالية إضافية في المرحلة المقبلة بهدف زيادة الضغط على شركة 'عابر إسرائيل' والجهات الرسمية".

من المظاهرة وإغلاق شارع 85 في مفرق بلدة المكر احتجاجا على مخطط مصادرة الأراضي من أجل شارع 6



التفاصيل: https://t.co/FbFOh3jiJF pic.twitter.com/iJsyDVwfDc — موقع عرب 48 (@arab48website) December 17, 2025

وحول قضية استهداف الأراضي العربية، قال مخول إن "النضال ضد المخطط يدخل عامه الرابع على التوالي، وقد تركزت المرحلة الأولى على مهاجمة التخطيط من الناحية القانونية، باعتباره تخطيطًا عنصريًا يستهدف أراضي ذات ملكية خاصة تعود لمواطنين عرب".

وأضاف أنه "لم ننجح في إيقاف المخطط عبر المسار القانوني المتعلق بالتخطيط، ما دفعنا إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي النضال من أجل إقرار مبدأ التعويض بأن تكون الأرض مقابل الأرض. والخطوات النضالية الحالية تهدف لإجبار الشركة على تنفيذ هذا المبدأ".

وانتقد مخول ادعاءات "سلطة أراضي إسرائيل" بعدم وجود أراضٍ بديلة، قائلًا إن "هذه ادعاءات كاذبة، فالسلطة تسيطر على نحو 93% من أراضي الدولة، وقد قدمنا اقتراحات للتعويض بنحو 5 آلاف دونم من الأراضي المتاحة والقريبة من الأراضي المستهدفة، وهي في الأصل أراضٍ عربية، غير أن سلطة أراضي إسرائيل لم توافق على المقترح".

المحامي شحادة مخول وهو من أصحاب الأراضي المتضررين يتحدث لـ"عرب 48" خلال المظاهرة الاحتجاجية على مفرق بلدة المكر تنديدا بمخطط مصادرة الأراضي لصالح شارع 6



تصوير: مصطفى زعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/FbFOh3jiJF pic.twitter.com/IoJ0yVBgn8 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 17, 2025

وقال محمد ملحم من جديدة المكر وأحد المتضررين من مشروع شارع 6، لـ"عرب 48" إن "المشروع يهدد نحو 60 دونما من الأراضي التي يملكها مع شقيقه، إضافة إلى تضرر منزل العائلة القائم على شارع 85 إذ سيؤدي المشروع إلى إغلاق مداخل البيت وقطع الطرق المؤدية إليه".

وعن أهمية المظاهرة، قال ملحم إن "المظاهرة وسيلة أساسية للمطالبة بالحقوق والضغط الشعبي، وهذا التحرك ضروري لإيصال صوت المتضررين، رغم أن مستوى الالتفاف الشعبي والقيادي حول القضية ما زال دون المطلوب".

وعن علاقته بالأرض، أكد أن "علاقتي بالأرض تتجاوز كونها مصدر رزق، إذ تمثل قضية وجود وهوية وطنية، وجزءا أساسيا من بقاء المجتمع العربي في هذه البلاد، في ظل السياسات العنصرية التي تُمارس ضدنا".

محمد ملحم من جديدة المكر وهو من أصحاب الأراضي المتضررين يتحدث لـ"عرب 48" خلال المظاهرة الاحتجاجية على مفرق بلدة المكر تنديدا بمخطط مصادرة الأراضي لصالح شارع 6



تصوير: مصطفى زعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/FbFOh3jiJF pic.twitter.com/rCd2Er2L3K — موقع عرب 48 (@arab48website) December 17, 2025

ويواصل أصحاب الأراضي من بلدات طمرة وكابول وجديدة المكر ويركا وجولس وكفر ياسيف وأبو سنان، حراكهم الشعبي ضد مصادرة أراضيهم لصالح توسعة شارع 6، رافضين التعويضات المالية الهزيلة، ومطالبين السلطات الإسرائيلية بتعويض عادل يقوم على "أرض مقابل أرض".