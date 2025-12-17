اعتقال شاب من دبورية بشبهة الانتماء لداعش

أعلنت الشرطة والشاباك عن تقديم لائحة اتهام ضد شاب من دبورية، بعد اتهامه بمبايعة تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ عمليات، بينها ضد جنود إسرائيليين، والتواصل مع جهات خارجية للتدرّب على استخدام المتفجرات.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، اعتقلت شابين من دبورية وعكا خلال الأسابيع الأخيرة، بشبهة الانتماء لتنظيم "داعش" والتواصل مع عناصر تابعة للتنظيم في الخارج.

وأضافت أن "أحد المشتبهين، شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من دبورية، خضع للتحقيق لدى الشاباك ووحدة (يمار) الشمال، حيث تبيّن أنه بايع التنظيم، وأعرب عن استعداده لتنفيذ عمليات، بينها ضد جنود الجيش الإسرائيلي. كما كشف التحقيق أنه أجرى اتصالات مع جهات خارجية، وتعلّم تصنيع عبوات ناسفة وخطط للسفر إلى خارج البلاد بهدف تلقي تدريبات عسكرية".

وأشارت الشرطة إلى أن النيابة العامة في لواء الشمال ستقدّم لائحة اتهام ضد المشتبه من دبورية إلى المحكمة المركزية في الناصرة قريبًا.