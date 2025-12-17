عرابة البطوف تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد

سادت أجواء ميلادية بهيجة مدينة عرابة البطوف، مساء أمس، خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد وفعالية فنية مميزة في الكنيسة الكاثوليكية.

احتفلت مدينة عرابة البطوف، مساء أمس الثلاثاء، بإضاءة شجرة الميلاد في الكنيسة الكاثوليكية وسط أجواء من البهجة، وذلك بمشاركة قدس الأب سابا بشارة، راعي الطائفة، ورئيس بلدية عرابة، د. أحمد نصار، وإدارته.

تخلل الحفل ترانيم ميلادية، تلاها كلمات تهنئة ومباركة من قدس الأب سابا بشارة ورئيس البلدية، ثم تم إضاءة شجرة الميلاد التي أضفت رونقًا خاصًا على الأمسية.

واختتمت الأمسية في قاعة الكنيسة بعرض ترانيم ميلادية قدمتها الفنانة ميساء عرّاف، تلاها عرض مسرحي بعنوان "الأمير الذي ضحك" من تأليف وإخراج أسامة مصري، وبمشاركة الفنانين ميسرة مصري وإيهاب سلامة، وذلك برعاية البلدية المركز الثقافي.