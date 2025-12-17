عروض فنية واختتام لاحتفالات مئوية مجلس كفر ياسيف

نظّم مجلس كفر ياسيف المحلي سلسلة فعاليات ثقافية، تربوية، وفنية، إلى جانب مهرجانات متنوعة. وتضمّن الأسبوع معارض وورشات عمل، تم خلالها تسليط الضوء على تاريخ المجلس، وإنجازاته العمرانية والتربوية، وتطوره على مدار قرن.

اختتم مجلس كفر ياسيف المحلي، مساء أمس الثلاثاء، فعالياته الاحتفالية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه.

وكان الحدث الأبرز في ختام الاحتفالات وضع حجر الأساس لمبنى المجلس الجديد.

كما جرى إضاءة شجرة كفر ياسيف الجديدة، التي يبلغ ارتفاعها 14 مترًا، وتضم 32,000 لمبة، يتم التحكم بها عبر نظام محوسب يعرض أشكالًا ضوئية مختلفة تزيدها جمالًا وبهجة. وقد رافق إضاءتها عرض مميز للألعاب النارية.

وشهد أسبوع احتفالات مئوية مجلس كفر ياسيف المحلي عروضًا فنية متنوعة، أبرزها أمسية شارك فيها الفنانون مؤنس سمارة، رزان بولص، رنا خوري درويش، راني سالم، نبيل عوض، فرقة "مرام" من أصحاب الهمم، الجوقة البلدية "سمفونية الجليل" التابعة لوحدة الشبيبة في مجلس كفر ياسيف بإدارة كميليا سعدة، ومركز الحركة والرقص "استوديو رابعة مرقس".

أدار الأمسيات كل من الفنانة أمل خازن، والمربي د. إياد حاج، وهيلانة فرنسيس، وسط أجواء احتفالية رائعة.

واختُتمت الفعاليات بأمسية فنية في أوديتوريوم أبو سنان، من خلال عرض لفرقة "بيات" بعنوان "مرشوشة بالعطر" بقيادة الفنان درويش درويش ومدير الفرقة لورانس خميسة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير، وردد الأغاني التراثية مع الفرقة.

وفي كلمته، وعد رئيس المجلس المحلي عصام شحادة بتنفيذ مشاريع مستقبلية قيد التخطيط، من بينها بناء مدرسة جديدة عصرية، وأوديتوريوم تقني لاستيعاب المناسبات في كفر ياسيف والمنطقة.

وشكر شحادة أهالي كفر ياسيف على مشاركتهم في احتفالات المئوية، وعلى صبرهم وتعاونهم رغم الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع، داعيًا إلى عام جديد مليء بالسلام والمحبة، خالٍ من الحروب والعنف، وقال: "بكفي قتل واعتداء على حياة الإنسان. نأمل أن تبقى كفر ياسيف عامرة بأهلها، ومنارة للعلم والتطور".