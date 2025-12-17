يافا: إقالة الشيخ محمد محاميد من إمامة مسجد النزهة إثر الاحتجاج على اعتداء مستوطنين على امرأة

تسلّم الشيخ محمد محاميد قرارًا مفاجئًا بإقالته من إمامة مسجد النزهة، وسط حالة من الغضب والاستنكار في صفوف الأهالي بمدينة يافا إثر الاحتجاج على اعتداء مستوطنين على امرأة عربية.

تسلّم الشيخ محمد محاميد، مساء أمس الثلاثاء، رسالة رسمية عشية إقالته من وظيفته كإمام وخطيب مسجد النزهة في يافا، بعد سنوات من الخدمة الدينية والاجتماعية في المدينة.

وجاء القرار من قبل مكتب مدير قسم الطوائف الدينية بوزارة الداخلية الإسرائيلية، وذلك استنادًا إلى "البند 48 من الأنظمة المعمول بها".

وأوضحت الرسالة أن هذا الإجراء يأتي على خلفية فتح تحقيق جنائي بحق الشيخ محاميد، وهو عضو الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، بشبهة مخالفة القانون والمشاركة في تظاهرة وُصفت بأنها "غير قانونية"، و"التسبب بالإخلال بالنظام العام وإثارة الأمن العام".

ووفقا للرسالة، فقد أُمهل الشيخ محمد محاميد حتى صباح يوم غدٍ الخميس، لتقديم توضيح خطي إلى وزارة الداخلية يبيّن فيه موقفه من الادعاءات المنسوبة إليه.

وأثار هذا الإجراء حالة من الغضب والاستنكار في أوساط المصلين والأهالي، الذين اعتبروا الخطوة استهدافًا للدور الديني والوطني الذي يقوم به الشيخ محاميد.

ومن المتوقع أن تُنظم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة رفضًا للقرار، وسط دعوات لإعادة النظر فيه والإبقاء على الشيخ في موقعه.

وعقب الشيخ محاميد قائلا إن "فشل اليمين المتطرف في إسكات صوتي بسجني ظلمًا، وها هو اليوم يحاول معاقبتي بإقالتي من وظيفتي كإمام لمسجد النزهة في يافا. عند منتصف الليلة الماضية، 16/12/2025، تمام الساعة 23:47، تلقيت اتصالًا من السيد إياد سرحان، مدير قسم الطوائف الدينية في وزارة الداخلية، أبلغني خلاله بقرار 'إقصائي الفوري من وظيفتي كإمام مسجد النزهة'، مع منحي حق الرد على الادعاءات الباطلة حتى صباح الخميس 18/12/2025، في تمام الساعة 08:00"

وأكد الشيخ محاميد أن "هذا القرار محاولة تصفية سياسية وعقوبة بدوافع واضحة، تأتي تحت ضغط من اليمين المتطرف الذي يواصل تحريضه الشخصي ضدي في الأيام الأخيرة".

كما دعا المحامين العرب إلى "الوقوف معي ودعم هذه القضية العامة، حتى لا تصبح سابقة تتيح لليمين المتطرف التحكم في حياتنا اليومية وتشكيل مواقفنا لتتوافق مع إرادته".

وأكد أن "الاتهامات المذكورة في رسالتهم هي نفسها التهم الملفقة التي وجّهتها الشرطة، بل وزادت عليها، مع العلم أن القضاء قد استهتر بها وأمر بإخلاء سبيلي. وبغض النظر عن نتيجة هذا القرار، أؤكد أنني لن أتخلّى عن خدمة مجتمعي كإمام شرعي لمسجد النزهة، حتى ولو تطوعًا، لأن هذه الأمانة لا يجب أن تُفصّل على مقاس ما يشتهي اليمين المتطرف. مساجدنا ليست لعبة!".