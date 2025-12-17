يافا: صلاة احتجاجية في مسجد "النزهة" عقب إقالة الإمام محمد محاميد

شمل الاحتجاج، إلقاء كلمات تضامنًا ودعمًا لمحاميد، بعد الصلاة، وذلك بعد القرار الصادر من قِبل وزارة الداخلية الإسرائيلية بفصله من عمله كإمام للمسجد، في أعقاب مشاركته في المظاهرة الاحتجاجية المطالبة باعتقال المستوطنين المعتدين على عائلة عربية من المدينة، السبت الماضي.

احتجّ أهال من يافا، الأربعاء، في مسجد "النزهة" في المدينة، حيث أدّوا صلاة العشاء هناك، تضامنًا مع إمام المسجد محمد محاميد، عقب إقالته من وظيفته كإمام وخطيب للمسجد، بعد سنوات من الخدمة الدينية والاجتماعية في المدينة.

وشمل الاحتجاج، إلقاء كلمات تضامنًا ودعمًا لمحاميد، بعد الصلاة، وذلك بعد القرار الصادر من قِبل وزارة الداخلية الإسرائيلية بفصله من عمله كإمام للمسجد، في أعقاب مشاركته في المظاهرة الاحتجاجية المطالبة باعتقال المستوطنين المعتدين على عائلة عربية من المدينة، السبت الماضي.

الأهالي في المسجد ("عرب 48")

وجاءت الدعوة لتأدية الصلاة في مسجد النزهة من نشطاء من المدينة، وذلك ردًا على قرار الإقالة، ليلبّي العشرات من أهالي المدينة، رجالاً ونساءً، النداء.

وأمّ بالمصلين في الصلاة الإمام محمد محاميد، فيما ألقى محاميد بعد الصلاة كلمة للحاضرين.

الشيخ محمد محاميد إمام مسجد النزهة

وقال رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة، عبد القادر أبو شحادة لـ"عرب 48"، إن "قرار إقالة الشيخ محمد محاميد من منصبه إماما لمسجد النزهة في المدينة، وهو كذلك عضو في الهيئة الإسلامية المنتخبة؛ يدلّ على فشل المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذا القرار، ولكن ما كان اليوم في المسجد من مشاركة واسعة من الأهالي، يرسل رسالة بأن بلدا كاملا، يقف خلف الشيخ".

وفي ما يتعلّق بالتهديدات التي تلقّاها الشيخ محمد محاميد، ذكر أبو شحادة، أن "إرسال عدة تهديدات على الرقم الشخصي للشيخ، وهو موظف حكومي يتبع للوزارة، يدل على الفشل الكبير للمؤسسة".

واختتم أبو شحادة حديثه بالقول، إن "الوقت الراهن يتطلب من الجميع الوحدة، بمختلف التيارات السياسية والحزبية، لأن المرحلة صعبة، وهي بحاجة إلى وحدة حقيقية".

وقال الشيخ صفوت فريج خلال كلمته، إن "ما يميز أهالي يافا، هو الوعي الكبير بالرغم من وجودهم في (وضع) مركّب ومعقَّد، إلا أن أهالي هذه المدينة كما اعتدنا عليهم دائمًا، صفّ واحد على الرغم من كل الصعوبات التي تمرّ بها المدينة".

وأضاف أن "اليمين الفاشي ينتشر بقوة في البلاد، ويتغلغل في كل مكان، والاعتداء على العائلة العربية هو تطرف وإرهاب بحقّ المواطنين العرب، ولو رأى شاب عربيّ آخرَ عربيًا يعتدي على سيّدة يهودية لمنعه، لأن القيم العربية والإسلامية ترفض ذلك، وهذا التطرّف نجده لدى هؤلاء المتطرّفين فقط".

وتطرق إلى عدم استنكار بلدية تل أبيب للاعتداء على العائلة العربية من قبل المستوطنين بالقول، إن "عدم استنكار البلدية، وعدم وصول رئيس البلدية إلى العائلة العربية في يافا، هو بمثابة مشاركة بالجريمة من قبل هذه البلدية على العائلة".