لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص في مقتل الشقيقين وليد ومحمد مغربي بالرملة

النيابة العامة تقدّم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد في قضية قتل الشقيقين وليد ومحمد مغربي بإطلاق نار في الرملة، وتطلب توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد، ضد ثلاثة أشخاص، على خلفية جريمة قتل الشقيقين وليد ومحمد مغربي، بجريمة إطلاق نار شهدتها مدينة الرملة قبل نحو شهر.

ونسبت لائحة الاتهام إلى أحد المتهمين ارتكاب جرائم القتل المتعمّد بظروف مشدّدة في جريمتين منفصلتين، إلى جانب التسبّب بإصابة خطيرة بنية مسبقة بالاشتراك، وحيازة سلاح، وتوجيه تهديدات.

كما وُجهت إلى متهم ثانٍ تهم التسبّب بإصابة خطيرة بنية مسبقة بالاشتراك، وإطلاق نار في منطقة سكنية، وحيازة سلاح وذخيرة. في المقابل، وُجهت إلى متهم ثالث تهم إطلاق نار في منطقة سكنية وحيازة سلاح.

وبحسب لائحة الاتهام، وقعت الأحداث في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين اندلعت مشاجرة واسعة داخل مجمّع عائلة مغربي في مدينة الرملة، شارك فيها عدد كبير من الأشخاص.

الضحيتان محمد ووليد مغربي

وخلال المشاجرة، استُخدمت العصي، وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء وباتجاه قاصر، وفق ما ورد في اللائحة.

وبعد تفريق المتورّطين، عاد المتهمون مع آخرين إلى المكان، وبدأوا بإغلاق ممر داخل المجمّع بواسطة ألواح خشبية، ما أدّى إلى تجدد التوتر وتبادل كلمات بين الحاضرين.

وخلال ذلك، أُطلقت عيارات نارية باتجاه والد الشقيقين وليد ومحمد مغربي.

ووفق لائحة الاتهام، حاول محمد مغربي إبعاد أحد المتهمين عن والده، فيما فرّ شقيقه وليد باتجاه المنزل وأحضر سكينًا.

وتذكر اللائحة أن أحد المتهمين لاحق وليد، ورصده قرب المنزل، وأطلق عليه النار من مسافة قصيرة، ثم أطلق عليه رصاصة إضافية بنيّة التسبب بوفاته.

وبعد ذلك، أُطلق النار أيضًا على محمد مغربي أثناء محاولته الفرار، ما أدى إلى مقتله في المكان.

وأضافت لائحة الاتهام أنه بعد تنفيذ الجريمة، وُجّه السلاح نحو أفراد آخرين من العائلة كانوا داخل المنزل، قبل أن يفرّ المتهم من المكان عقب اقتراب أحد أقربائه.

وبالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، قدّمت النيابة العامة طلبًا للمحكمة بتوقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

وجاء في طلب التوقيف أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تُظهر "درجة عالية من الخطورة".

وأشارت إلى أن الأحداث بدأت بخلاف بسيط بين أطفال، قبل أن تتدهور إلى استخدام سلاح ناري وإطلاق نار من دون أن يصدر أي سلوك يبرّر ذلك.

وشددت النيابة العامة على وجود أمر حظر نشر يمنع نشر أي معلومة قد تؤدي إلى كشف هوية القاصرين، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية التي يظهرون فيها.