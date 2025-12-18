هدم منزل من طابقين في عارة وتصاعد وتيرة الهدم بالبلدات العربية

يأتي تصاعد عمليات الهدم والهدم الذاتي في البلدات العربية في ظل أزمة سكن حادة، نتيجة تأخر المصادقة على الخرائط التفصيلية والهيكلية، والامتناع عن توسيع المخططات، ما يزيد معاناة الأهالي ويدفعهم إلى هدم منازلهم لتجنب الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم.

هدم منزل من طابقين في عارة صباح اليوم (عرب 48)

هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، منزلا في بلدة عارة بالمثلث الشمالي بذريعة البناء دون ترخيص، وسط تصاعد ملحوظ في إخطارات الهدم والغرامات المالية في المنطقة.

ويعود المنزل الذي تم هدمه إلى عائلة محمد شدافنة وهو من بلدة إكسال ويسكن في عارة، ويتكون المنزل من طابقين، وكانت تسكنه عائلته بالكامل.

هدم منزل قيد الإنشاء في عارة وتصاعد وتيرة الهدم بالبلدات العربية

وفي ساعات الصباح الباكر، داهمت الشرطة الإسرائيلية البلدة، ووفرت الحراسة لجرافات وآليات الهدم الثقيلة، ومنعت السكان من الاقتراب أثناء تنفيذ العملية.

الشرطة الإسرائيلية توفر الحماية لجرفات الهدم في عارة (عرب 48)

وأظهرت الفيديوهات أن المنزل المستهدف كان يقع وسط منطقة مأهولة ومبنية منذ عشرات الأعوام.

وفي حادثة مشابهة، أجبرت السلطات الإسرائيلية، هذا الأسبوع، مواطنا من بلدة عرعرة على هدم منزلين ذاتيا للمرة الثانية، بعد أن اعتبرت أن عملية الهدم الذاتية الأولى لم تكن كافية، ما اضطره لاستكمال الهدم تحت إشراف الشرطة.

ومنذ مطلع العام الجاري، هدم نحو 8 مواطنين منازلهم في بلدة عرعرة بذريعة البناء غير المرخّص، وسط صدور قرارات محاكمية متكررة بهذا الخصوص.

وفي شمال البلاد، هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، منزلا في دير الأسد يعود لعائلة شريف ذباح، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة.

ويأتي تصاعد عمليات الهدم والهدم الذاتي في البلدات العربية في ظل أزمة سكن حادة، نتيجة تأخر المصادقة على الخرائط التفصيلية والهيكلية، والامتناع عن توسيع المخططات، ما يزيد معاناة الأهالي ويدفعهم إلى هدم منازلهم لتجنب الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.