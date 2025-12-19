اشتعلت ثلاث حافلات بالكامل في موقف سيارات "ستوب ماركت" بالقرب من مفرق الياجور، فجر اليوم. وباشر محققو الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وظروف اندلاع الحريق.

من مكان الحريق بالياجور، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

التهمت ألسنة النار ثلاث حافلات قرب مفرق الياجور، الواقع على مشارف مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ في منطقة الساحل، أن ثلاث حافلات اشتعلت بالكامل في موقف سيارات "ستوب ماركت" بالقرب من مفرق الياجور، فجر اليوم.

احتراق ثلاث حافلات قرب مفرق الياجور

للتفاصيل: https://t.co/Nzoi4dJYlD pic.twitter.com/QiGqD43TMm — موقع عرب 48 (@arab48website) December 19, 2025

وذكرت السلطة أنها تلقت بلاغًا في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وعلى إثره وصلت ثلاث فرق إطفاء إلى المكان، لتجد الحافلات وقد التهمتها النيران.

وتمكّن طاقم الإطفاء من السيطرة على الحريق باستخدام مواد رغوية خاصة، ومنعوا امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما أُجري مسح حراري للتأكد من عدم وجود عالقين، ولم تُسجّل إصابات.

وباشر محققو الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وظروف اندلاع الحريق.