مصابان أحدهما طفل بجريمتي إطلاق نار في أم الغنم وجسر الزرقاء

أسفرت جريمتا إطلاق نار ارتكبتا في بلدتي جسر الزرقاء وأم الغنم عن إصابة طفل (10 سنوات) وشاب (27 عاما) بجروح متوسطة وخطيرة.

من مكان الجريمة في جسر الزرقاء (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

أصيب شاب (27 عاما) من أم الغنم وطفل (10 سنوات) من جسر الزرقاء في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في البلدتين؛ اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة الطفل بالمتوسطة بينما الشاب بالخطيرة.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "هيلل يافة" في الخضيرة و"هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وتشهد البلدات العربية استفحالا في أحداث العنف وجرائم القتل، والتي بلغت حصيلة ضحاياها منذ مطلع العام الجاري، 245 قتيلا، وسط تقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية في ردعها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.