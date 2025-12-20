نظمت اليوم مظاهرة شارك بها المئات عند مدخل بلدة الزرازير، وقد جرى إغلاق الشارع الرئيسي قرب مفرق "هموفيل" احتجاجا على هدم المنازل وللمطالبة بتسويق قسائم للبناء.

تظاهر المئات اليوم السبت، عند مدخل قرية الزرازير شمالي البلاد، وأغلقوا شارع رئيسيا قرب مفرق "هموفيل"، احتجاجا على هدم المنازل وللمطالبة بتسويق قسائم بناء وتسوية المنازل غير المرخصة، وذلك بدعوة من منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات مطالبة بوقف أوامر الهدم وتسوية المنازل غير المرخصة وتسويق قسائم للبناء.

المئات يتظاهرون عند مدخل الزرازير ويغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على هدم المنازل



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/gJdcMBBYQ3 pic.twitter.com/GD4oXCfXRc — موقع عرب 48 (@arab48website) December 20, 2025

يشار إلى أن منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال، يضم نحو 20 قرية وبلدة من ضمنها 10 سلطات محلية.

وتحدث رئيس مجلس محلي الزرازير، عاطف غريفات، خلال المظاهرة قوله إن "سياسة هدم المنازل العربية هي جزء من الحكومة التي تستهدف المواطنين العرب والبدو تحديدا، إذ أننا نرفض سياسة هدم المنازل، ونريد حلولا لا هدم منازلنا".

كلمة رئيس مجلس الزرازير، عاطف غريفات، خلال المظاهرة المنددة بسياسة هدم المنازل الممنهجة والمتصاعدة في البلدات العربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/gJdcMBBYQ3 pic.twitter.com/FkvdWmmqU0 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 20, 2025

وأضاف "هذه الحكومة تستهدف المواطنين العرب، ونحن نعمل من أجل وقف أوامر الهدم التي تستشري في بلداتنا، ونرى أن هناك تصعيدا كبيرا في هدم منازل المواطنين العرب".

وقال رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية ورئيس مجلس بسمة طبعون، منير زبيدات، لـ"عرب 48"، إن "البلدات العربية في الشمال ومنها البدوية تشهد حملة تصعيد واسعة من قبل الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالهدم وأوامر الهدم، إذ يوجد نحو 8 أوامر هدم فورية في القرى البدوية بالشمال".

رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية ورئيس مجلس بسمة طبعون، منير زبيدات، يتحدث لـ"عرب 48" خلال المظاهرة المنددة بسياسة هدم المنازل الممنهجة والمتصاعدة في البلدات العربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/gJdcMBBYQ3 pic.twitter.com/A9n4V1ETxf — موقع عرب 48 (@arab48website) December 20, 2025

ودعا إلى وقف أوامر الهدم الفورية وتجميدها في البلدات الأخرى، مشيرا إلى أن "هناك نحو 40 أمر هدم في كافة القرى البدوية في الشمال".

وذكر الناشط محمد هيب من طوبا الزنغرية، لـ"عرب 48"، أن "هذه الحكومة الفاشية العنصرية بوجود وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جعلتنا نخرج للتظاهر ضد أوامر الهدم والهجمة الواسعة من قبلها على منازل المواطنين العرب وفي القرى البدوية".

الناشط محمد هيب من طوبا الزنغرية يتحدث لـ"عرب 48" خلال المظاهرة المنددة بسياسة هدم المنازل الممنهجة والمتصاعدة في البلدات العربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/gJdcMBBYQ3 pic.twitter.com/jGyNeU9eZo — موقع عرب 48 (@arab48website) December 20, 2025

وأوضح أن "هذه المظاهرة هي فقط البداية، وسيكون لنا مظاهرة أخرى أمام المكاتب الحكومية في القدس ضد هذه السياسات العنصرية بحق المواطنين العرب. ما يحصل هو حملة انتخابية للوزير العنصري".