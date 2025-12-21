إصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار بجسر الزرقاء

أسفرت جريمة إطلاق نار في قرية جسر الزرقاء، بعد ظهر اليوم، عن إصابة شابين بجروح وُصفت بأنها خطيرة ومتوسطة. وذكرت الشرطة أن الجريمة على ما يبدو ذات طابع جنائي.

وذُكر في التفاصيل بأنه في تمام الساعة 14:14، تلقى مركز الاتصالات 101 التابع لخدمة "نجمة داود الحمراء" بلاغًا عن إصابة رجلين في حادثة عنف بجسر الزرقاء.

وهرع طاقم الإسعاف إلى المكان وقدم العلاج الطبي للمصابين، اللذين يبلغان من العمر حوالي 30 عامًا. وتم نقلهما إلى مستشفى "هليل يافيه"، حيث وُصفت حالتهما بالخطيرة والمتوسطة، إثر إصابات نافذة في جسديهما.

