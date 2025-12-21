اتهام شاب من عيلوط بابتزاز وتهديد أقارب ضحية إطلاق نار في عين ماهل

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب (25 عامًا) من عيلوط بتهمة ابتزاز وتهديد عدة أشخاص، بينهم والد مصاب بإطلاق نار، وذلك على خلفية جنائية.

قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد شاب (25 عامًا) من عيلوط، بتهمة الابتزاز والتهديد بحق عدة أشخاص، بينهم والد شاب أُصيب بجراح خطيرة إثر إطلاق نار في عين ماهل، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ووفقا لما أعلنته الشرطة، صباح اليوم الأحد، أظهرت التحقيقات أن المتهم اتصل بالضحايا وطالبهم بمبالغ مالية تحت التهديد، متوعدًا بإيذاء أقاربهم في حال الرفض. وشملت التهديدات أيضًا شخصين آخرين تربطهما علاقة بالضحية.

وتم توقيف المتهم يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، خلال وجوده في المستشفى بعد إصابته في حادثة إطلاق نار أخرى، على خلفية نزاع إجرامي.

وجرى تقديم لائحة اتهام ضد المتهم في المحكمة المركزية في الناصرة، مع طلب تمديد توقيفه حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.