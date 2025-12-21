حالة الطقس: أجواء متقلبة نهارا وباردة ليلا طوال الأسبوع

يسود خلال ساعات النهار جو مستقر وبارد نسبيا، فيما يطرأ ليلا انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

يتوقّع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

ويسود خلال ساعات النهار جو مستقر وبارد نسبيا، فيما يطرأ ليلا انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الطقس يوم الإثنين غائما جزئيا إلى غائم، مع ارتفاعٍ طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة وباردة نسبيا خلال ساعات النهار، مع فترات مشمسة، فيما تشهد ساعات الليل انخفاضا كبيرا وإضافيا على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردًا جدًا في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة نسبيًا في الجبال، مقابل طقس دافئ معتدل ومشمس عمومًا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية وكذلك في المناطق السهلية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يسود طقس صاف ومستقر، وبارد نسبيا مع أجواء مشمسة نهارا، دون أن يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة.

ومع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا جدا في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الخميس، يكون الطقس صافيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مشمسة نهارا، معتدلة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الجو معتدلا إلى دافئ جداً في الأغوار.

ومع ساعات الليل، يطرأ انخفاض كبير وإضافي على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في مختلف المناطق.

يوم الجمعة، يكون الطقس غائما جزئيا، دون تغيّر يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة وباردة نسبيا خلال ساعات الصباح، تتحول إلى معتدلة ودافئة نسبيا نهارا.

ومع حلول المساء والليل، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في المناطق الجبلية، وباردا في المناطق السهلية والساحلية.