مصرع شاب من القدس دهسا قرب الرملة

أفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عن إصابة جراء حادث دهس قرب الرملة، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة الشاب متأثرا بجراحه الحرجة.

لقي الشاب خالد سامر ادكيدك، في العشرينات من عمره ومن سكان مدينة القدس، مصرعه مساء السبت، إثر حادث دهس وقع على شارع 411 جنوب مدينة الرملة.

وفي بيان للمتحدث باسم الشرطة، أوضح أن محققي المرور في منطقة المركز فتحوا تحقيقا في حادث سير مميت وقع على الطريق السريع 411 قرب تقاطع "بيلو"، حيث دهست مركبة خاصة أحد المشاة، ما أدى إلى وفاته في مكان الحادث.