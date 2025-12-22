كفر قرع: مصادقة نهائية على خريطة ظهرة ياسين شمالي البلدة

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا نهائيًا على خريطة ظهرة ياسين شمالي كفر قرع، ما يتيح ربط المباني بالكهرباء وإصدار رخص بناء، بعد أكثر من 43 عامًا من غياب التخطيط في الحي.

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا نهائيًا على خريطة ظهرة ياسين (رقم 0804294-354) الواقعة شمالي كفرقرع، ما يتيح للأهالي الحصول على رخص بناء وربط المباني بشبكة الكهرباء، في خطوة تُعدّ إنجازًا عمرانيًا طال انتظاره منذ أكثر من أربعة عقود.

وتشمل الخريطة المصادق عليها إقامة 258 وحدة سكنية، بينها 67 مبنى قائمًا دون ترخيص، سيتمكن أصحابها من تسوية أوضاعهم قانونيًا. واعتبرت بلدية كفرقرع هذه المصادقة تتويجًا لجهودها وقسم الهندسة ضمن استراتيجية شاملة تهدف للحد من البناء غير المرخّص وتعزيز التخطيط المنظم في البلدة.

وأكدت البلدية التزامها بمواصلة العمل لتنظيم الأحياء السكنية وتوفير بيئة قانونية وآمنة تحفظ حق السكن الكريم، فيما وجّه رئيس البلدية، المحامي فراس بدحي، شكره للمخططين ولمهندسة البلدية، السيدة إيناس خورشيد فاهوم، على جهودهم في إنجاز المشروع.

يذكر أن آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية هدمت بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها منزلا قيد الإنشاء في كفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الإثنين.