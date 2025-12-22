السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً قيد الإنشاء في كفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الإثنين، وسط حماية مشددة من الشرطة.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها منزلا قيد الإنشاء في مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا للشرطة فإنه "ساعدت الشرطة، سلطة إنفاذ قوانين الأراضي، صباح اليوم، في تنفيذ أمر هدم لمبنى سكني أُقيم بشكل غير قانوني في كفر قرع بمنطقة وادي عارة، ضمن حملة فرض النظام وسيادة القانون في لواء الساحل".

هدم منزل قيد الإنشاء في كفر قرع



وهددت الشرطة بـ"متواصلة العمل بحزم ضد الاستيلاء على أراضي الدولة والبناء غير المرخص".

وتواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم لمنازل ومحال تجارية وورش صناعية في مختلف البلدات العربية، بذريعة البناء دون ترخيص، كما حصل مؤخرًا في رهط، وطوبا الزنغرية، وجديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفاعمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وعدد من القرى العربية في النقب، وسط تنديد شعبي باعتبارها سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين العرب.