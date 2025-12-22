وفاة مصاب بجريمة إطلاق نار ترفع حصيلة القتلى إلى نحو 250

أقرت وفاة شخص من بسمة طبعون، متأثرًا بإصابته في إطلاق نار استهدف صالون حلاقة في قرية إبطن قبل أسبوعين. ويأتي ذلك ضمن سلسلة جرائم دامية شهدتها بلدات عربية خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد مقلق في العنف.

أُقِرّت، اليوم الإثنين، وفاة مصاب بجريمة إطلاق نار، بعد نحو أسبوعين من إصابته بجراح خطيرة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 250 قتيلًا، في ظل تصاعد متواصل لأعمال العنف.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية من سكان بسمة طبعون، وتوفي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها قبل نحو أسبوعين، جراء إطلاق نار استهدف صالون حلاقة في قرية إبطن، أثناء وجوده في المكان.

ونُقل الضحية عقب إصابته إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت، اليوم، إلى إقرار وفاته متأثرًا بإصابته البالغة.

ومساء أمس الأحد، أُصيب شاب في الثلاثينات من عمره بجراح وُصفت بالخطيرة، جراء إطلاق نار استهدفه في جريمة ارتُكبت في مدينة الناصرة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أُصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة جسر الزرقاء.

مساء السبت، قُتل رجل (49 عامًا) وابنه (20 عامًا)، من سكان يافة الناصرة، في جريمة قتل مزدوجة إثر تعرضهما لإطلاق نار في حيّ الكروم بمدينة الناصرة.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 250 قتيلًا، في ظل تصاعد خطير ومتواصل لجرائم العنف والجريمة المنظمة.

وتُظهر المعطيات أن 209 أشخاص قُتلوا بالرصاص، فيما كان 124 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم 8 قاصرين لم يبلغوا 18 عامًا، إضافة إلى 23 امرأة.

كما سُجّلت 12 حالة قتل برصاص الشرطة منذ بداية العام.

وتعكس هذه الأرقام حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تقاعس الشرطة والجهات الحكومية المعنية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة.